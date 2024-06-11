直播｜李家超：必須以港大利益為首位　下午將有公佈

行政長官李家超今天（10日）出席行政會議前會見傳媒，記者關注港大校長張翔與港大校委會主席王沛詩近期矛盾加劇，上月底「特襲式」任命副校長暫任風波，更愈演愈烈。



據了解，李家超已約見了張翔及王沛詩，向二人力陳需良好溝通和互相合作，並提議成立協調小組跟進。



李家超首先表示，香港有一名載荷專家入選成為預備航天員，載荷專家有機會到太空參與科研工作，作出貢獻 ，寫下特區、香港人的光輝歷史。他說體現三個重要意義，一是「一國兩制」的獨特地位讓香港人能夠參與，二是凸顯國家重視香港的科研發展，三是顯示香港青年實現夢想的決心和毅力。至於載荷專家的身份，按照一貫做法細節不公開，適當時候要公佈。

李家超宣布，七一回歸當日，港人可免費搭電車、輕鐵、部份港鐵巴士，3至11歲小童免費乘搭路線。康文署轄下部份設施亦會免費開放。6月29日至7月1日海洋公園推出七折優惠，昂坪360長者小童票價低於三折。另外過千食肆亦提供優惠，7月1日至7日，本地魚菜直送網站會有七一折，更多優惠將會陸續公佈。

至於港大風波，李家超表示港大不是屬於個人，任何事都必須以港大利益為首位，崗位缺人要填補，程序不清楚要寫清楚，財政亦要清楚問責，公帑必須用得其所，大學行政和管治要符合撥款要求。他提到與校長和校委會溝通時，提醒要有溝通，並強調政府資助有要求，已指示教育局了解事情，稍後會聽取最新匯報再作決定，下午會再有公佈。

而有關岑耀信離任的信件，李家超說政府已出詳盡的聲明不同意他的看法，法官的專業不在政治，他們可以有個人的政治取向，他們可喜歡不喜歡某個政治制度，亦可喜歡或不喜歡，但要按法律原則和證據詮釋法例。李家超指岑耀信曾表示，「民主與法治應該分開」，認為他是改變了看法，令他感到和當時白說法有矛盾。李家超斥英國政府、政客，意破壞法治，將司法武器化，強調「司法獨立是香港的基因」，會支持香港的法官，以對抗部份外國的壓力。

+ 3

李家超：從新聞知悉港大內部事件 責成教育局去了解

香港大學校長張翔與校務委員會主席王沛詩近期的矛盾升溫，緣於校委會在校長張翔反對下，通過7個暫任副校長任命，教育局早前表明不介入事件。作為港大校監的行政長官李家超被問到如何解決兩人內鬥時說，自己都是從新聞報道中知悉港大內部事件，指港大是一所成功大學，他與全港市民都期望港大有良好管治，已經並責成教育局去了解事件，局方會向他匯報，再商討如何跟進。

▼6月5日 港大校長張翔在副校長風波首現身▼



+ 4

校監李家超親自約見張翔及王沛詩 提議設協調小組

據了解，李家超已約見了張翔及王沛詩，向二人力陳需良好溝通和互相合作，並提議成立協調小組跟進。消息指李家超就此事約見張翔不止一次，有知情人士表示，港大這次風波也波及正遴選校長的中文大學，有獲邀應徵的美國學者，鑑於港大風波已拒絕邀請。