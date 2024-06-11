港大風波｜校董葉劉勸張翔、王沛詩停火　羅范椒芬斥王沛詩鬼祟

香港大學校政風波愈演愈烈，校長張翔與校委會主席王沛詩公開隔空駁火，互相指摘。身兼港大校監的特首李家超今日（11日）表示，已提醒張翔及王沛詩要有良好溝通及互相配合，下午會公佈如何解決港大風波。



身兼港大校董會委員的行政會議召集人葉劉淑儀向《香港01》表示，既然李家超已成立小組調查事件，校委會主席及校長應互相忍讓，不應再公開駁火，影響港大得來不易的校譽。



早前聯署去信李家超要求處理風波的港大校友、行會前成員羅范椒芬接受《香港01》訪問時說，張翔堂堂正正，具名駁斥，斥王沛詩鬼鬼祟祟，以接近「校委會人士」和利用校委會名義發出不實的指控，「誰是誰非清晰不過。」



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港大校政風波愈演愈烈 張翔、校委會公開隔空駁火

港大校委會早前通過任命多名暫任副校長，港大校長張翔不滿任命撓過他，斥校委會在他毫不知情下決議任命暫任副校長。張翔與校委會主席王沛詩的矛盾不斷升級，昨天（11日）校委會公開指摘張翔對委任副校長知情，否認有私人恩怨，張翔隨即公開反駁點名校委會主席王沛詩從來沒有就提出的人選徵詢他的意見，批評有人不斷惡意製造事端，搞亂香港大學和香港。

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀，新購入多一個半山寶雲閣的單位。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

葉劉淑儀：張翔、王沛詩不應再公開駁火

身兼港大校董會委員的行政會議召集人葉劉淑儀接受《香港01》訪問時，被問到如何解決港大風波，她表示既然李家超已成立小組調查事件，校委會主席及校長應互相忍讓，不應再公開駁火，影響港大得來不易的校譽。

葉劉淑儀早前都呼籲校委會和校長應有和諧的關係，無論副校長委任權在誰手上，也應該跟校長有充份的諮詢，和與校長合作比較好，希望可以盡快平息。

行政會議前成員羅范椒芬早前聯同數名港大校友，去信港大校監李家超，表明對王沛詩管理能力失去信心。（香港01相片）

羅范椒芬：張翔堂堂正正，具名駁斥 斥王沛詩鬼鬼祟祟

本身是港大校友的行政會議前成員羅范椒芬早前聯同數名校友，去信港大校監李家超，表明對王沛詩管理能力失去信心，冀李家超採取果斷行動，早日平息風波。

對於李家超的處理方法，羅范椒芬向《香港01》表示，社會應該聚焦程序問題，包括9位副校長人選是如何產生的、分工由誰界定、由4位副校長增加到9位理據如何，以及有否在校委會詳細討論，至於其他管治問題「公說公有理 婆說婆有理」，外人無法置評。

羅范椒芬說，張翔堂堂正正，具名駁斥，斥王沛詩鬼鬼祟祟，以接近「校委會人士」和利用校委會名義發出不實的指控。（香港01相片）

羅范椒芬說，張翔堂堂正正，具名駁斥，斥王沛詩鬼鬼祟祟，以接近「校委會人士」和利用校委會名義發出不實的指控，「誰是誰非清晰不過。」她提到港大校委石禮謙已站出來表明反對發出校委會發出公開信指摘張翔，「請你們追問校委會秘書處哪些委員同意公開信，以證明真有超過半數。同意的委員亦應該有勇氣公開承認，並解釋立場。」

她又說，聽聞校委會內有「主席黨」，感到匪夷所思，因政府是以個人名義作出委任，每人都應該獨立思考。

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李家超：港大不屬於校長或校委會主席 促以大學利益為首位

港大校監李家超今日（11日）在行政會議前見記者回應港大風波，他說港大屬於所有港人、不屬於校長，亦不屬於校委會主席，任何事情要以大學利益為首位。他表示大學要自我完善，如崗位有空缺要填補，行政有不當就要改善，程序不清楚要寫清楚，財務上要有清晰問責。他表示政府對大學撥款麼每年以百億元計算，公帑要用得其所，大學亦有簽署管治協議，要明白對管治有要求，必須亦大學利益為首要考慮。