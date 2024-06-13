氫能｜李家超：下周一公布發展策略　今年推氫能洗街車、垃圾車

立法會今日（13日）舉行行政長官互動交流答問會，討論兩個議題，包括「發展新質生產力」及「弘揚中華文化 推動文旅融合」。



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李家超：香港很多空間推動新質生產力

行政長官李家超今天（13日）早上10時半進入立法會會議廳，出席互動交流答問會。

李家超表示，今日是今年第二次特首互動交流答問會，希望在行政主導、愛國者治港原則下團結做事。他引述港澳辦主任夏寶龍提到，香港融入發展大局就是融入14億多人口的市場，是融入世界第二大經濟體無限商機。他說，一國兩制下要讓市民了解國家發展，與議員「既看樹木又看森林」，每次主題都是由他細心挑選，例如過往曾探討20大精神，今次都是整體大局出發，包括發展新質生產力以及弘揚中華文化推動文旅融合。

第一節討論發展新質生產力，李家超稱要加快前沿、新興、積極打造生物製造等新引擎，要製定未來產業規劃，創造未來產業先導區。特區政府正加強發展新質生產力，大力發展河套新田科技城，推動建立大灣區臨床試驗所。他表示香港很多空間推動新質生產力發展，包括生命科學、低空經濟，如何發揮香港優勢推動發展，如何利用國際金融中心地位助力等，都希望聽取議員意見及交流。

6月13日，立法會舉行行政長官互動交流答問會，特首李家超出席。（黃浩謙攝）

林哲玄：如何吸引世界頂尖科研製藥企業落戶香港

醫衞界議員林哲玄說生命科技是重要的新質生產力，香港基因計劃發展為初研提供強勁的動力，發展以科技為中心的北都，香港有一國兩制下背靠祖國聯通國際優勢，數據流通，但出生率下降本地學生不夠，科研相對欠缺基礎科研，問及如何吸引世界頂尖科研製藥企業落戶香港，政策上如何吸引除內地尖子外，亦吸引海外尖子。

李家超回應說，林哲玄認同政府工作方向但有點心急，和自己步伐一樣，上任以來希望加快很多發展，並要繼續加快。他續說吸引內地人才因為大家很近，吸引人才政策真正推出約十八個月，香港是國際城市，永遠有背靠祖國和聯通世界優勢，科研方面同意要發揮得好，包括醫藥科技有吸引海外國家前列的公司，會繼續努力，體會林哲玄的心急性，會從資金資助和強化人才庫和建設基礎，包括場地等幾方面著手。

6月13日，立法會舉行行政長官互動交流答問會，選委界立法會議員陳紹雄提問。（黃浩謙攝）

陳紹雄關注如何打造低空經濟產業模式

選委界立法會議員陳紹雄稱，當深圳廣州低空經濟發展蓬勃，香港不能獨善其身單打獨鬥。他問及香港在大灣區扮演甚麼角色，香港如何與大灣區強強合作，如何打造低空經濟產業模式，創造新的經濟增長點。

邱達根：關注政府如何吸引其他私人企業投資

科技創新界議員邱達根關注如何吸引前沿科技企業來港，據他了解有很多領先的企業對香港有高認知，他們有國際市場並希望經香港進入內地市場，認可香港的優勢作為進出口的地點，香港作為超級聯繫人，各企業需要資金支援，他關注政府如何吸引其他私人企業投資的問題。

6月13日，立法會舉行行政長官互動交流答問會。（黃浩謙攝）

6月13日，立法會舉行行政長官互動交流答問會，特首李家超出席。（黃浩謙攝）

李家超：香港管理資產方面一流 有助吸資金

李家超回應邱達根及陳紹雄稱，涉及不同領域、綱領協議包括數據、互補長短、金融科技合作，不同領域都已經有專題合作框架推動。他指大灣區融合一定要宥優勢互補，每一個城市拿做好的東西出來，強強聯手。例如香港跑得快，另一個城市跳得高，就可以跑得快又跳得高，不需要對立。

他表示香港勞動力缺乏，內地有地方優勢、勞動力優勢，香港如何配合就需要上游做好科研、中轉與內地合作。他表示香港上游很強，現時發展中游。對於邱達根稱針對金融業需要吸引資金，李家超指非常贊成，搞活金融中心很重要。發債方面，他指香港特別在綠債在亞洲區是領先者，管理資產方面都是一流，都會吸資金。

6月13日，立法會舉行行政長官互動交流答問會，選委界尚海龍發問。（黃浩謙攝）

尚海龍倡6.12訂為新質企業家日

選委界尚海龍說發展新質生產力要有新質企業，要關注新質企業家，要將搶人才搶資金和高等教育國際金融中心等優勢結合，要發揮好企業家的能力幫助香港發展新質生產力，問及如何加大支持新來港企業來港發展，建議仿傚深圳搶人才，將6月12日訂為新質企業家日。

李說，政府架構中成立人才服務辦公室，辦公室針對任何新來人才包括教育醫療居住融入社會等服務，相當有效，線上平台亦多元化，他們有序進行，但每件事都有改進空間，最重要是有網絡連結起來。

6月13日，立法會舉行行政長官互動交流答問會，經民聯議員盧偉國發言。（黃浩謙攝）

盧偉國：收棕地影響建築物流業營運空間

經民聯議員盧偉國關注政府收棕地，令建築物流營運空間不足，缺乏土地，建造行業難以生存，政府未準備足夠容納經濟活動的土地。

李家超回應表示現時棕地作業者可有自己的出路，政府亦會介紹土地給作業者，並與發展商做新的項目，將某部分的土地交回政府並租給中地作業者。

6月13日，立法會舉行行政長官互動交流答問會，選委界立法會議員洪雯發言。（黃浩謙攝）

洪雯：香港國際金融中心離地 不少企業不在香港扎根

選委界立法會議員洪雯表示，香港國際金融中心離地，很多機構在港開展業務，但與香港無太大關聯，不少資本不在香港扎根，2018年本港修改上市規則，希望香港成為第二大生物科技集資中心，惟只有兩間與香港有關連，本地生物科技產業未受益，希望重新定義香港金融中心地位，服務國際企業同時，用好金融中心功能推動本地新質生產力發展。

6月13日，立法會舉行行政長官互動交流答問會，李家超發言。（黃浩謙攝）

李家超：聚焦培育本地企業就會失去國際性

李家超稱，全世界國際金融中心有不同角色，讓世界資金流通，故資金來往是必然的。他指資金一定要多元，但聚焦培育本地企業就會失去國際性，亦要吸引外來資金，香港必然要國際化，但不會忘記幫助本地公司。

6月13日，立法會舉行行政長官互動交流答問會。（黃浩謙攝）

鄧家彪倡香港與內地合作建設生命科技產學園區

工聯會鄧家彪說香港科研有國際實力，但受制於成本和人口限制測試能力不足，建議和灣區城市政府間合作建設生命科技產學園區，設一定比例的香港科研人員在區內就業等規定，香港亦可將園區作前哨基地，吸引企業落戶，實現灣區藥物分紅等目標，讓園區成為新質生產力的試範區。

李家超認同方向，香港在醫療科技優勢包括臨床試驗的樞紐，結合河套一地兩園的科技園，建造臨床試驗基地，認為貢獻更直接。他說要和河套以外的香港臨床試驗體系協作，邁向自主註冊藥械，利用灣區800多萬人的數據建立臨床試驗，認證方面亦要和內地商討。

6月13日，立法會舉行行政長官互動交流答問會，民建聯立法會議員葛珮帆發言。（黃浩謙攝）

葛珮帆促政府成立低空經濟跨部門工作小組

自由黨議員李鎮強問及香港會否考慮善用北部都會區，興建大型展覽中心，讓香港做好櫥窗的角色。

民建聯立法會議員葛珮帆表示，內地低空經濟應用場景豐富，相關法規已經逐步完善，香港不加快推動發展就會成為落後城市。她促政府成立低空經濟跨部門工作小組，提供一站式服務，讓企業在港啟動試點項目，完善相關法規。

6月13日，立法會舉行行政長官互動交流答問會，特首李家超出席。（黃浩謙攝）

李家超認為香港發展低空經濟有難處

李家超回應李鎮強及葛珮帆稱，下周一環境及生態局會發佈香港氫能發展策略。另外，他表示洗街車有計劃今年推出氫能車，垃圾車、有軌電車都會有計劃推出氫能車，環境及生態局會重點研究安全指引方面。

低空經濟方面，李家超指絕對有發展空間，但有難處。他稱，內地發展很前衛，香港地方密集、高樓大廈多，但低空經濟飛機要飛到不同區域，可能發生意外，希望葛珮帆給意見。

6月13日，立法會舉行行政長官互動交流答問會，特首李家超出席。（黃浩謙攝）

葛珮帆倡香港國際機場設立一地兩檢

葛表示，道路行駛汽車容易撞，但飛機是三維飛行，不同高度飛行避免相撞，無人機被撞一個螺旋槳都不會墜落，亦配備降落傘。發展低空經濟最重要試飛，否則不知道如何營運。倡議3個試點，包括直升機跨境載人服務，建議香港國際機場設立一地兩檢，方便國際旅客直接飛到大灣區內地城市部分目的地；蓮塘都可以加入直升機、無人機點。第二，外賣速遞服務可以採用無人機；第三發展低空觀光旅遊。

李家超認同現時制度要有適當的調校，法例要促進發展，關注的安全問題不單止是無人機墜機，而是可能阻礙航道使用，無人機遠飛要確保信號一定收到，例如飛到深圳，中間訊號未知何處發放。他指涉及很多部門，跨部門協助十分重要，多謝大家認同跨部門積極統籌，證明副司長設立是正確的，副司長任重道遠。

第二節答問會 李家超關注如何加強文化和旅遊融合

之後，答問會進入第二節主題「弘揚中華文化 推動文旅融合」，李家超發言時引用國家主席習近平稱要加強文化遺產的支援和傳承，增強文化自信，讓文物和文化遺產活起來，在博物館交流等方面開展務實合作等。他說政府今年四月成立弘揚中華文化辦公室，特區過去成立文化高峰論壇，香港有480個非遺項目包括舞火龍和粵劇等，政府推動文旅融合包括設計香港地城市景色和文化古蹟本地遊，以至創意深度遊行程設計比賽等，獲獎路線項目包括香港都市傳說等主題，旅發局正不斷創新將傳統文化和元素柔合起來，香港如何繼續加強融合文化和旅遊，實現無處不旅遊的理念，期望聽取議員意見。

劉業強：香港有條件提供沉浸式體驗旅遊

經民聯立法會議員劉業強稱，香港有條件提供沉浸式體驗旅遊，新界有不少地區有潛力推動文旅載體，會否考慮向鄉事委員會提供撥款，以提供活動，望串聯相關景點成為走廊。

張欣宇倡前海鐵路接駁機鐵 李家超：認真研究可行性

香港新方向議員張欣宇表示交通文化也是特色，吸引大灣區的交通迷來香港參加活動，香港應把握機遇提升跨境交通配套，提升競爭力，舉例洪水橋前海鐵路進入欣澳，建議接駁機鐵，吸引深圳、前海，東莞等遊客經鐵路來港，建議香港要做規劃、預案及技術分析。

李家超回應指，機場規劃是香港優勢，機場基建接駁到其他鐵路的可行性要認真研究，希望打通所有任督二脈。

陳勇倡所有部門發掘特色旅遊路線

民建聯陳勇建議發展藍綠紅金古、五光十彩多元文旅融合的旅遊，希望推動所有部門發掘特色旅遊路線，推動經濟發展。

李家超回應說發展旅遊最重要是業界和行業操作者，政府是搭台和做劇本，演好戲是所有演員，演員往往陣容龐大，政府會推動旅遊創造人氣，人氣變財氣要靠社會商業人才。他說新界有很多吸引的特色，圍村文化吸引政府在政策會提供協助。他又說香港最大文化產業在西九文化區，該區有好的硬件，亦有很多內涵。

民建聯選委界立法會議員陳永光稱，最近不少人表示香港旅遊沒有新意，所屬政黨最近提出中醫藥文化旅遊，問及會否利用相關資源，發展相關旅遊路線。

田北辰：垃圾分類廚餘回收未做好 談新質生產力諷刺

實政圓桌議員田北辰指，新質生產力是推動新技術，融入綠色環保的理念。但他為政府一邊推行新質生產力，一邊連垃圾分類都尚未做好的行為感到諷刺。社會亦誤解政府推行垃圾徵費屬立人頭稅，扔垃圾都要付費。他對政府選擇無限期擱置垃圾徵費表示失望。

李家超回應指，香港應發展綠色經濟，做好回收配套是教育市民有環保意識，亦是國家和香港的政策，並希望在2025年做到零排放。

選委界立法會議員鄧飛稱，要鎖定內地被忽略的客源，即內地中小學師生。他表示要與內地文體旅及教育部門對接，將內地中小學生帶來香港，不要浪費香港旅遊景點。

李家超：旅遊宣傳也很重要 香港是桃花園非桃花源記

工聯會郭偉强希望以文塑旅，以旅彰文，坊間也有很多不同的意見，香港作為中外文化交流中心，關注可否邀請國內的非遺項目來港展出，吸引旅客。他提及上海有建築和歷史融合的做法，讓自由行旅客掃二維碼了解歷史。另外培訓本地旅遊人才亦同樣重要，是否探索讓更多高等院校培訓旅遊從業員，加強從業員文旅底蘊。

李家超回應說，應善用不同元素推動文旅共融，他說中醫藥是很有優勢，參加內地旅行團時認識中藥，見到建築物又談起中藥、歷史。他認同引進非遺項目來港，縱然香港有特色但宣傳也很重要，形容香港是桃花園非桃花源記，要將香港不同桃花園告訴外界，政府搭台配合。

姚柏良倡發展深度遊將散客變財氣

旅遊界議員姚柏良希望，將旅遊理念進一步提升為戰略產業，是傳播文明，推動穩健外交，提升軟實力的重要橋樑，改善配套、增加景點亦重要。而他關注行業運作，表示旅行社的功能是推動文旅融合的執行者，將抽象的概念落實為行程，同時酒店也是關鍵。但因受疫情打擊，產業鏈分散，希望政府發展深度遊，向著將散客變財氣的方向，關注有否具體政策推動業界向誌方向發展。李家超續問說其具體切入點和著手點。

姚柏良建議利用業界做串連的工作，香港的入境旅客主要是散客，要將其變成深度遊的團客需要政府的宣傳推廣，將優質產品推廣給客人，亦需要政策引導支持。他提出雙向奔赴策略，不應只重視入境遊而忽略出境遊，兩者需同樣重視，兩地政府和業界要共同推動。

李家超回應說，政府的角色在於聯繫、組織和營造，並加以宣傳推動，讓外界知道是「桃花園」。他指明白並認同雙向奔赴的策略，同時希望提升社會關注度，希望團結一致做好事。

陳振英倡東方之珠特色沉浸式演出 太平山頂劇場演出

金融界陳振英說好多內地城市推出沉浸式主題旅遊，提升旅客的趣味，是旅遊市場的新寵，問及會否考慮開拓東方之珠的特色沉浸式演出，場地可考慮西九文化區。

李家超回應說，政府上任後有探索，曾有聽取相關概念，香港最吸引的是維港，有跟概念提出者討論過，但實際是否可行性，仍有問題要克服。

陳振英說自己不是這方面專員，他說想起太平山，如太平山頂有沉浸或劇場演出，相信有吸引力。

李家超說理念非常好，文體旅局亦有類似概念，表達香港的吸引力，要製作得好很考智慧，政策會支持，正鼠不同有創意的人討論，但很多時政府做政策就如十月懷胎，不出門在家安始，「BB未出世你唔知我懷孕」，希望最後生產更多活活潑潑的成果。

李家超總結發言時感謝議員意見，不論支持、反對、鼓勵、批評，政府很多措施都是聽取意見後設立的。香港落實愛國者治港原則，要展示愛國者特別優越，歡迎不同意見及重視交流，經常留意立法會辯論，不似外國西方議會政治掛帥對立，而是要做成事。他表示，意見上總有差異，但總是好事，要尋求最大公眾利益，為香港美好善作善成。