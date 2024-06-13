直播｜行政長官互動交流答問會　討論新質生產力、推動文旅融合

立法會今日（13日）舉行行政長官互動交流答問會，討論兩個議題，包括「發展新質生產力」及「弘揚中華文化 推動文旅融合」。



《香港01》為大家現場直播。



李家超：香港很多空間推動新質生產力

行政長官李家超今天（13日）早上10時半進入立法會會議廳，出席互動交流答問會。

李家超表示，今日是今年第二次特首互動交流答問會，希望在行政主導、愛國者治港原則下團結做事。他引述港澳辦主任夏寶龍提到，香港融入發展大局就是融入14億多人口的市場，是融入世界第二大經濟體無限商機。他說，一國兩制下要讓市民了解國家發展，與議員「既看樹木又看森林」，每次主題都是由他細心挑選，例如過往曾探討20大精神，今次都是整體大局出發，包括發展新質生產力以及弘揚中華文化推動文旅融合。

第一節討論發展新質生產力，李家超稱要加快前沿、新興、積極打造生物製造等新引擎，要製定未來產業規劃，創造未來產業先導區。特區政府正加強發展新質生產力，大力發展河套新田科技城，推動建立大灣區臨床試驗所。他表示香港很多空間推動新質生產力發展，包括生命科學、低空經濟，如何發揮香港優勢推動發展，如何利用國際金融中心地位助力等，都希望聽取議員意見及交流。

林哲玄：如何吸引世界頂尖科研製藥企業落戶香港

醫衞界議員林哲玄說生命科技是重要的新質生產力，香港基因計劃發展為初研提供強勁的動力，發展以科技為中心的北都，香港有一國兩制下背靠祖國聯通國際優勢，數據流通，但出生率下降本地學生不夠，科研相對欠缺基礎科研，問及如何吸引世界頂尖科研製藥企業落戶香港，政策上如何吸引除內地尖子外，亦吸引海外尖子。

李家超回應說，林哲玄認同政府工作方向但有點心急，和自己步伐一樣，上任以來希望加快很多發展，並要繼續加快。他續說吸引內地人才因為大家很近，吸引人才政策真正推出約十八個月，香港是國際城市，永遠有背靠祖國和聯通世界優勢，科研方面同意要發揮得好，包括醫藥科技有吸引海外國家前列的公司，會繼續努力，體會林哲玄的心急性，會從資金資助和強化人才庫和建設基礎，包括場地等幾方面著手。

陳紹雄關注如何打造低空經濟產業模式

選委界立法會議員陳紹雄稱，當深圳廣州低空經濟發展蓬勃，香港不能獨善其身單打獨鬥。他問及香港在大灣區扮演甚麼角色，香港如何與大灣區強強合作，如何打造低空經濟產業模式，創造新的經濟增長點。

邱達根：關注政府如何吸引其他私人企業投資

科技創新界議員邱達根關注如何吸引前沿科技企業來港，據他了解有很多領先的企業對香港有高認知，他們有國際市場並希望經香港進入內地市場，認可香港的優勢作為進出口的地點，香港作為超級聯繫人，各企業需要資金支援，他關注政府如何吸引其他私人企業投資的問題。

李家超：香港管理資產方面一流 有助吸資金

李家超回應邱達根及陳紹雄稱，涉及不同領域、綱領協議包括數據、互補長短、金融科技合作，不同領域都已經有專題合作框架推動。他指大灣區融合一定要宥優勢互補，每一個城市拿做好的東西出來，強強聯手。例如香港跑得快，另一個城市跳得高，就可以跑得快又跳得高，不需要對立。

他表示香港勞動力缺乏，內地有地方優勢、勞動力優勢，香港如何配合就需要上游做好科研、中轉與內地合作。他表示香港上游很強，現時發展中游。對於邱達根稱針對金融業需要吸引資金，李家超指非常贊成，搞活金融中心很重要。發債方面，他指香港特別在綠債在亞洲區是領先者，管理資產方面都是一流，都會吸資金。