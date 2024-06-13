直播｜行政長官互動交流答問會　討論新質生產力、推動文旅融合

撰文：馮子健 李宇婷 黎婉婷
出版：更新：

立法會今日（13日）舉行行政長官互動交流答問會，討論兩個議題，包括「發展新質生產力」及「弘揚中華文化　推動文旅融合」。

《香港01》為大家現場直播。

李家超：香港很多空間推動新質生產力

行政長官李家超今天（13日）早上10時半進入立法會會議廳，出席互動交流答問會。

李家超表示，今日是今年第二次特首互動交流答問會，希望在行政主導、愛國者治港原則下團結做事。他引述港澳辦主任夏寶龍提到，香港融入發展大局就是融入14億多人口的市場，是融入世界第二大經濟體無限商機。他說，一國兩制下要讓市民了解國家發展，與議員「既看樹木又看森林」，每次主題都是由他細心挑選，例如過往曾探討20大精神，今次都是整體大局出發，包括發展新質生產力以及弘揚中華文化推動文旅融合。

第一節討論發展新質生產力，李家超稱要加快前沿、新興、積極打造生物製造等新引擎，要製定未來產業規劃，創造未來產業先導區。特區政府正加強發展新質生產力，大力發展河套新田科技城，推動建立大灣區臨床試驗所。他表示香港很多空間推動新質生產力發展，包括生命科學、低空經濟，如何發揮香港優勢推動發展，如何利用國際金融中心地位助力等，都希望聽取議員意見及交流。

林哲玄：如何吸引世界頂尖科研製藥企業落戶香港

醫衞界議員林哲玄說生命科技是重要的新質生產力，香港基因計劃發展為初研提供強勁的動力，發展以科技為中心的北都，香港有一國兩制下背靠祖國聯通國際優勢，數據流通，但出生率下降本地學生不夠，科研相對欠缺基礎科研，問及如何吸引世界頂尖科研製藥企業落戶香港，政策上如何吸引除內地尖子外，亦吸引海外尖子。

李家超回應說，林哲玄認同政府工作方向但有點心急，和自己步伐一樣，上任以來希望加快很多發展，並要繼續加快。他續說吸引內地人才因為大家很近，吸引人才政策真正推出約十八個月，香港是國際城市，永遠有背靠祖國和聯通世界優勢，科研方面同意要發揮得好，包括醫藥科技有吸引海外國家前列的公司，會繼續努力，體會林哲玄的心急性，會從資金資助和強化人才庫和建設基礎，包括場地等幾方面著手。

陳紹雄關注如何打造低空經濟產業模式

選委界立法會議員陳紹雄稱，當深圳廣州低空經濟發展蓬勃，香港不能獨善其身單打獨鬥。他問及香港在大灣區扮演甚麼角色，香港如何與大灣區強強合作，如何打造低空經濟產業模式，創造新的經濟增長點。

邱達根：關注政府如何吸引其他私人企業投資

科技創新界議員邱達根關注如何吸引前沿科技企業來港，據他了解有很多領先的企業對香港有高認知，他們有國際市場並希望經香港進入內地市場，認可香港的優勢作為進出口的地點，香港作為超級聯繫人，各企業需要資金支援，他關注政府如何吸引其他私人企業投資的問題。

李家超：香港管理資產方面一流　有助吸資金

李家超回應邱達根及陳紹雄稱，涉及不同領域、綱領協議包括數據、互補長短、金融科技合作，不同領域都已經有專題合作框架推動。他指大灣區融合一定要宥優勢互補，每一個城市拿做好的東西出來，強強聯手。例如香港跑得快，另一個城市跳得高，就可以跑得快又跳得高，不需要對立。

他表示香港勞動力缺乏，內地有地方優勢、勞動力優勢，香港如何配合就需要上游做好科研、中轉與內地合作。他表示香港上游很強，現時發展中游。對於邱達根稱針對金融業需要吸引資金，李家超指非常贊成，搞活金融中心很重要。發債方面，他指香港特別在綠債在亞洲區是領先者，管理資產方面都是一流，都會吸資金。

習近平《求是》刊文：發展新質生產力是推動高質量發展重要著力點提新質生產力議案拋磚引玉　陳克勤倡培訓前沿科學領域人才陸瀚民提無處不旅遊議案　楊永杰：盛事比演唱會仍差啲啲九龍城寨｜議員倡設電影主題旅遊園區　吸引更多外國電影來港拍攝九龍城寨｜劉震︰正探討展覽電影物資　帶動旅遊產業
立法會
李家超