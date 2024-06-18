機場貨機爆胎｜李家超：做到應變要求　須交報告審視如何加快處理

香港國際機場昨天（17日）有貨機爆胎，北跑道癱瘓8小時，約450班機延誤。行政長官李家超今天（18日）表示，機場做到應變預案的要求，惟機管局及民航處已要求航空公司提交報告，交代處理過程，檢視如何可加快令機場回復正常，宗旨是沒有最好只有更好，運輸及物流局會認真審視安排。



機場有貨機爆胎北跑道癱瘓8小時

事故發生後，貨機先卸貨後再被拖走，期間機場只能用單跑道運作，令約450班機延誤。機管局實施多項措施疏導抵港旅客，其中機場旅客捷運系統、機管局客戶服務櫃檯，延長服務時間至凌晨3時；航空公司、清潔承辦商、行李手推車服務商加派人手協助旅客。

李家超：機場做到應變預案的要求 需交報告再審視改善

李家超今天（18日）出席行政會議前見記者，被問及應變安排會否不夠快或不夠有效，他說因應貨機輪胎爆和氣壓系統壞，導致北跑道封閉8小時，當時有預案針對應急安排，包括通報、安排公共交通、特別航班安排和增加人手處理，針對安全方面處理事情，形容是做到應變預案的要求，但整體處理方面會要求詳細提交報告，交代過程，審視改善之處。

運流局會審視如何加快處理事件

李家超說，機管局及民航處已要求航空公司提交報告，運流局會認真審視整個安排和提交的報告是否符合要求，事件中安全最重要，今次有飛機爆胎，同時氣壓系統出事，又要缷貨，故所需復常時間較平時長，會審視哪個環節可加快，宗旨是沒有最好只有更好，他又相信隨著三跑全面運作，相信會更快速處理類似事件。