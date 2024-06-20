林定國否認《榮光》禁制令漏招　回應「六四」與「光時」是否禁忌

Google旗下影音平台YouTube早前表示，會遵守香港法庭對歌曲《願榮光歸香港》的禁制令，限制香港用戶瀏覽32條有受禁制內容的影片。不過，平台上仍可搜尋到不同版本的相關歌曲。律政司司長林定國在港台專訪時否認「漏招」，稱廣播、表演帶有目的煽動，或誤導人令認為某首歌是香港國歌，其實已違反禁制令，主體禁制令提及的32首歌只是舉例。他又稱，改編都不可以，就算改一個歌詞、一隻字、一粒音都無法逃避禁制令。



林定國（林定國Fb圖片）

林定國：32首歌是包括但不限於禁制令範圍

林定國在訪問中表示，所謂禁制令針對32首歌是錯的，廣播、表演帶有目的煽動，誤導人認為歌曲是香港國歌都會違反禁制令。他續稱，主體禁制令並非僅針對32首歌曲，只是舉出例子，該32首歌曲是包括但不限於禁制令範圍。

此外，林定國表示改編及令人知道其實屬於同一首歌都不可以，改一個歌詞、一隻字、一粒音，都無法逃避禁制令。

6月4日下午6時半左右，維園有大批警員。（夏家朗攝／資料圖片）

林定國：法例針對煽動行為而並非日期

政府早前以「敏感日子」形容「六四」，被問及悼念「六四」是否成為禁忌。林定國表示，法例針對的是煽動行為而並非日期，無論「六四」、「六三」、「六二」、「六一」，只要針對其行為，構成意圖犯罪就有風險。他續稱，例如有人支持港獨、意圖推翻政權就會觸犯法例，而利用某些日子宣揚，則可能為吸引市民注意。

至於警方國安處引用《維護國家安全法條例》，控告一名涉在今年6月12日穿「光時」口號的上衣，及黃色印有「FDNOL」口罩的男子。被問及是否上衣字樣問題，及公開場合舉起「五一」手勢會否觸及紅線。林定國指不是英文字的問題，同樣要視乎環境，並非誇張到不能講及「光時」二字。