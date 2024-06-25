機場電腦故障｜李家超：事故不應發生　必須改善後備系統銜接

行政長官李家超今早（25日）在行政會議開會前會見記者。香港國際機場星期日（23日）發生電腦故障，航班顯示系統受影響，要以手寫白板方式通報航班資料。李家超說故障不應發生，已要求機管局提交報告，審視應變措施並加強預案，防止類似事情再發生，表明「後備系統銜接必須改善」，已要求全盤審視系統設置，尤其是啟動系統的應對能力。



李家超周四率團到廣州出席粵港合作聯席會議

李家超在記者會開埸白時預告，後日（27日）將率領特區代表團到廣州出席24次粵港合作聯席會議，代表團包括多名司局長。他表示粵港之間全方位合作無間，各項大灣區措施豐碩成果包括大灣區青年計劃、港車北上、大灣區律師執業試等。他指大灣區是國際經濟活動最強的地區之一，大灣區不到全國1%國土面積，但創造9%的經濟總量，可能未來成為4大灣區之首。

他表示會議目標承先啟後，總結過去成果及規劃未來計劃，包括科技創新、醫療衛生、金融等深化粵港合作，兩地推進大灣區高質量發展機遇無限。他指香港加強與內地合作，積極與各省市、自治區合作，促進高質量發展，香港已經與廣東、福建、湖北、北京、上海、四川、重慶、建立合作機制，駐內地辦事處都有保持溝通。他指融入國家發展大局督導組會加強與內地的合作，發揮好超級聯繫人、增值人的角色，協同發展新質生產力。

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李家超：機場電腦故障不應發生 必須改善後備系統銜接

星期日機場發生電腦故障，李家超被問到會否感失望，機埸硬件老化是否要更新，他表示非常關注事件，直言「唔應該發生嘅」，香港作為航空樞紐，每日處理航班數目以千計，今次事件令不少旅客受影響，系列本身出現問題，後備系統銜接亦出現問題，機管局必須改善，運流局已約見機管局表達關注，了解問題及改善措施，表明「後備系統銜接必須改善」。

李家超說，已要求機管局提交報告，審視應變措施並加強預案，防止類似事情再發生，已要求機管局盡快提交報告，並要求運流局及機管局全盤審視系統設置，尤其是啟動系統的應對能力，並要檢視各方面的風險管理，必須確保系統融合性、配對性，特別三跑系統盡快會落實，強調機場是香港重要的競爭力，必要做到世界水平一流的服務。

周日多區電壓驟降 李家超：要求中電查明原因改善

對於中電供電系統星期日凌晨再故障，多區出現電壓驟降。李家超說十分關注過去幾年接連發生的電力事故，星期日發生的事故影響九龍、新界不同地區的電力穩定，雖然初步認為受天氣影響，但中電必要找出原因，機電署成立小組已要求中電查明原因和制訂改善計劃，亦要求中電供電系統的避雷能力要應對高頻率雷暴帶來的風險。

他說中電要從根本改善，維持香港一直以來引以為傲穩定的電力供應，政府會詳細審視報告，要求中電作出一系列的措施，另外也要加強應變能力應付，包括因電力不穩出現的事故，例如電梯停用等，同時要增加人手處理應變，確保事故時審視供電情況，減少對企業和經濟發展的負面影響。

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今年七一再次無遊行 李家超：希望大家喜慶渡過七一

被問到七一回歸紀念日將至，今年再次沒有七一遊行，地區活動會否加強警力佈防。李家超指，七一有很多慶祝活動，當日有很多優惠，認為是喜氣洋溢。他說香港經歷2019年顏色革命，認為市民會以喜慶態度迎接日子，每個人對不同事情有意見，很正常，但表達方法很多，希望大家喜慶態渡過七一，要小心公眾活動被騎劫，警方會一如既往管理治安。

李家超曾經指出政制改革不是優先目標，但基本法23條已經完成、房屋政策有進展，他被記者問及政府會如何處理政制改革。(資料圖片)

李家超重申政制改革不是優先目標

對於曾經指出政制改革不是優先目標，但基本法23條已經完成、房屋政策有進展，被問及政府會如何處理政制改革？李家超重申，政制改革不是優先處理事項，23條立法完成憲制責任，亦完成修改選舉制度，未來會全力拼經濟為民生。

他表示，今年本港經濟增長2.5%至3.5%之間，本屆政府撤銷樓市辣招，並提供不同措施幫助市民上樓。第二，香港會加強自身優勢，包括搶人才、搶企業措施，競爭力排名提升兩位，消費方面要盡量提振，引進不同重點企業。第三，要把握國家、國際雙機遇，爭取國家高速發展帶給香港的機遇，包括十四五規劃、大灣區發展中的機遇，亦要爭取進入RCEP、開拓中東、中亞的市場。扼要而言，他說要全方位投入發展經濟、改善民生，做好香港的強勢，利用好國家、國際發展雙機遇。