民建聯倡重塑深水埗為排檔旅遊區　6路線深度了解區內人文故事

中央港澳辦主任夏寶龍提點香港要做到「無處不旅遊」的理念，民建聯今日（25日）倡議在深水埗區內推出六條深度旅遊路線，結合區內的歷史景點、具有特色的排檔及圍繞排檔的文旅觀光點、小店和電影取景地點等，並由地區人士或專家達人帶路，讓旅客了解當中的深水埗人文故事，貫徹「無處不旅遊」理念。



民建聯倡議重塑深水埗小販排檔區。（黎婉婷攝）

鄭泳舜：望開放更多自由行城市

民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜指，深水埗排檔經營所面對的挑戰有市民北上消費，生意額下降等，市民要求在安全與舒適環境下遊覽及購物，故望改善通關安排與開放更多自由行城市，發展「無處不旅遊」契機。

建議的六條深度遊路線，包括鴨寮·尋寶、布藝遊蹤、光影視覺、非遺與傳統文化、穿越·古蹟和尋味深水埗，讓旅客到曾有電影在深水埗取景的地點遊覽，如《無間道》的鴨寮街、《攻殼機動隊》的大南街等。而涉及傳統文化的則有葉問與詠春蹤跡、石硤尾盂蘭勝會等，又可到已活化的歷史建築物如雷生春，引領遊客穿梭時光隧道，了解古蹟訴說背後的歷史故事，為旅客帶來新舊文化的嶄新衝擊體驗。

劉佩玉：打造深水埗成排檔旅遊區

民建聯深水埗區議員劉佩玉指，以鴨寮街為首個重塑排檔區，形容區內排檔區有獨特地位風貌和文化，可添新裝成旅遊打卡區。她倡議政府考慮修改小販牌照條例，要求加設簡單消防設備，為突發情況作準備；又建議檔主聯同消防處做火警演習，以減少意外。

另外，也要加大力度推動並持續改善排檔周邊環境衛生，公廁更智能化等，令旅客有更好的體驗。並倡議發掘特色文化，讓旅客有特色體驗。她稱過往幾年在深水埗做過深度遊，知道內地或外地朋友都感興趣，故希望可以打造深水埗成排檔旅遊區。

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區議員：增打卡點 到電影取景點遊覽

同為該黨深水埗區議員陳偉明指，建議在外型、顏色等方面美化排檔的外觀，勾勒獨特風景線。增設牌坊，排檔周圍創作特色塗鴉、光影圖等，增加遊覽趣味，提供有特色的打卡點。善用深水埗吉祥物「深Duck」或以黃鴨為標記，創作地標、壁畫等。持續改善排檔周遭的環境衛生以及公廁的潔淨程度。

另一名深水埗區議員陳龍傑建議提供增值體驗，發放小玩意、紀念品，食品試食，設置活動專區及舉辦盛事活動如醒獅表演、光影表演等，增設城市景站、讓旅客以手機變為旅遊時光機,用AR看昔日面貌，及加強網絡宣傳、社區教育、推廣誠實，禮貌運動，提升待客之道。

劉佩玉指政府會著力改善深水埗區內的環境衞生（資料圖片）

被問及建議會否犧牲區內特色，及如何平衡區內居民日常生活時，劉佩玉回應説，政府著力改善社區環境衛生和社區管理，與相關持份者保持溝通，希望改善周邊空間和環境，並可以有好的發展。是次倡議對排檔、基層市民是希望幫助他們，並做到振興經濟。至於活動資金預算，劉佩玉表示，最重要是該地區有故事、特色，這樣就會有很多旅客來參與深度遊，希望政府可以在政策、資源上預留預算，做好社區品牌。

鄭泳舜稱，要迎合旅遊需求新發展，指更多旅客注重深度遊、文化旅遊等沉浸式體驗，冀重新發掘香港獨特排檔文化新體驗，塑造安全、舒適、好玩、具地區特色的旅遊路線。該黨將與旅發局、旅議會、旅遊業界及地區團體合作，發放及更新地區旅遊推介路線，推出具特色的地區旅遊路線產品，及增加旅客流量，促進地區經濟與消費。