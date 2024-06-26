陳振英促規管企業假環保　助綠色經濟健康發展

企業產品的環保描述與實際情況不符，誤導消費者，屬於稱為「漂綠」的假環保。香港目前並無專門法例針對漂綠，主要依賴《商品說明條例》。金融界陳振英提議員議案，促請政府盡快訂立規管漂綠的專屬法規，以有效監管和懲處漂綠行為，助力本港綠色經濟持續健康發展。



香港不少公司愈來愈注重環保。（資料圖片/蔡偉南攝）

綠色低碳發展是當今時代科技革命和產業變革的方向，綠色經濟成為全球企業的噱頭，亦引伸漂綠問題。金融界陳振英提議員議案稱，企業的漂綠行為一旦被揭露，便可能面臨法律訴訟和喪失公眾的信任，又指加強對漂綠的規管是大勢所趨，不同地區已陸續出台或制訂規管漂綠的專屬法規。陳振英促請政府盡快訂立規管漂綠的專屬法規，以有效監管和懲處漂綠行為，助力本港綠色經濟持續健康發展。

工聯會陸頌雄提修正案稱，政府應就環境、社會和管治（ESG），訂立嚴格、清晰的綠色審計原則，包括但不限於強制在港交所上市的企業，定期披露由業務直接和間接產生的溫室氣體排放量及密度，並強制企業委任認證機構作獨立審計，以進一步增強規管漂綠專屬法規的約束力。選委界李浩然亦提出修正議案，促請政府盡快確立綠色產品及行為的定義。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂說，綠色轉型是國際大趨勢，隨着社會對環保越加關注，企業可能會漂綠，情況令人關注。他表示聯合國成立專家小組，為城市地區訂立正零排放承諾建議，需要各界別共同努力實行。陳浩濂又提到綠色債券計劃發行後展示政府應對環保的支持，豐富綠色生態圈，而計劃得到國際投資者的高度讚譽，擴大投資者基礎，2023至24財政預算案已宣佈擴大綠債範疇。

政府發行綠色債券得到市場支持。（資料圖片）

陳沛良建議平𧗾小企業壓力 李惟宏倡設港版ESG

選委界陳沛良留意到中小企業往往因為缺乏足夠資源與財力，較難取得有關認證，或者做出有關承諾，甚至擔心在日益嚴格市場監管壓力下，更多披露恐怕帶來更多法律風險，影響信用評級，因此政府應考慮平衡。在未有立法前，他認為當局應首先加強公眾教育，消費者亦需理性對待企業環保宣傳，可參考由政府、環團或認證機構所頒布標籤與認證計劃。

鑑於當前不少企業ESG評估較為分散，陳沛良認為當局亦應推動適應區域特徵ESG制定框架，統一標準釐定，或者採用認可專業第三方評級與認證，而非企業各有各做。

金融服務界李惟宏說，政府可探討專門法規，要求市場加強披露綠色項目，強調需要因地制宜，免得制訂過於嚴格的法規。李惟宏表示，不少地區已訂下約束漂綠的規例，香港近年亦不斷優化政策防犯漂綠，包括金管局上月發表可持續金融分類目錄等，建議政府可參考不同地區對漂綠的法規，包括設立港版ESG制度，進一步打擊漂綠。