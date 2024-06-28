愛國教育｜李家超倡香港多製間諜片：感性教育更能激發情感自發性

行政長官李家超稱，來來會著力做好愛國主義教育，自稱是內地間諜劇劇迷的他稱，「感性教育」更為有效，更能激發情感的自發性，認為香港在推廣國家安全概念時，可嘗試製作和推廣間諜片。



6月25日，行政長官李家超在行政會議前見記者。（蘇煒然攝）

他接受文匯報訪間時，愛國教育可以分為理性和感性。理性教育，包括通過書本、活動等推廣介紹什麼是總體國家安全觀、香港國安法、國安條例等。他認為，感性教育會更能有效激發情感的自發性，「當你唱歌的時候，會融入歌詞，會感受歌詞中的歷史，帶來沉浸式的感受。」歌曲、電影、電視劇都是可以潛移默化影響受眾的媒介。

自稱是內地間諜劇迷，並坦言香港這方面題材的劇不夠多，未來或可在這方面做嘗試和推廣。他續指，內地有不少具備感性特質的愛國主義教育素材，認為對港人這方面的愛國主義教育可以即刻做：「我感受過的，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，一看到，很自發感性就來了……再加上我們書本一些文章，講當時很多民族英雄如何為國家付出，看到他們和家人、太太寫的書信，這些感性教育，比一些較為理性的教育更潛移默化、深入民心、更自發。」

他又舉例說，在北京看圓明園遺址公園，或看電影了解曾經被欺凌、侮辱的歷史等，這些較為直觀的教育方式「是最好的教育」。他強調，做這些教育，是要保護自己，不侵犯人。但要明白，雖然香港是君子，惟這個世界小人很多，很多人會不時想辦法侵犯你，要防他們。

今年75周年國慶（倪清江攝）

75周年國慶慶祝活動有新構思

今年是新中國成立75周年，他指傳統的慶祝活動「要做、要大做」，但同時有幾個新方向，不同政策局、部門都和市民有接觸，可在他們各自範疇推動一些國慶活動，十八區可以透過區議員、關愛隊全方位接觸市民共慶國慶，又希望透過在活動中增加中華文化元素，以提升宣傳效應和吸引力，「相信當我們全民推廣的時候，一定有很多新的構思。」