香港01八周年｜行政總裁蘇曉婷：只要有華人的地方就有香港01足跡

《香港01》踏入8周年今日（28日）舉行8周年慶祝酒會，行政總裁蘇曉婷致辭時表示，《香港01》選擇在8周年舉辦酒會，除了因為「八」在中國傳統代表著吉祥及富貴，亦代表著無限意思，就如同《香港01》在過去八年期間無縫聯絡各界，創做無限可能。



蘇曉婷提到，《香港01》是全球性中文媒體大站，讀者遍布內地、台灣、美國、澳州、馬來西亞及新加坡等，全年「不重複用戶」有一億，全年總瀏覽量為一百億，「夠膽講，只要有華人的地方就有《香港01》足跡。」



《香港01》8周年慶祝酒會6月28日舉行，政商社學的社會賢達齊來到賀。（廖雁雄攝）

《香港01》今日舉行8周年慶祝酒會，中聯辦副主任盧新寧、律政司司長林定國、財政司副司長黃偉綸、創新科技及工業局局長孫東、保安局局長鄧炳強、勞福局局長孫玉菡、入境處處長郭俊峯、消防處處長楊恩健、署理海關關長陳子達、警務處處長蕭澤頤、立法會主席梁君彥及多位立法會議員等亦有出席。

《香港01》行政總裁蘇曉婷致辭時指，仍記得上次聚首一堂是三年前《香港01》5周年，當年因疫情仍需要帶上口罩，「今日好開心亦好榮幸，得到大家嘅來臨，除咗口罩見到大家嘅笑容，亦都可以舉住酒杯一同閒聊。」

蘇曉婷表示，《香港01》特別選擇八周年舉辦酒會，除了因為八在中國傳統代表著吉祥 及富貴，亦代表著無限的意思，就如同《香港01》在過去八年期間無縫聯絡各界，創做無限可能。《香港01》過去八年呈持着倡議型媒體的角色，支持政府施政及文化，主張報道社會及民生議題。

《香港01》行政總裁蘇曉婷6月28日在《香港01》8周年慶祝酒會致辭時表示只要有華人的地方就有《香港01》足跡。（廖雁雄攝）

蘇曉婷表示，《香港01》由2019起瀏覽人數已連續五年為全港第一，而單月不重複用戶為500萬人，即每3人有2人是《香港01》讀者。根據知名的Similarweb等國際權威機構的數據，《香港01》在本地互聯網「不重複用戶」排名為第四位，而排在之前的是Facebook、Google及YouTube的國際巨頭，「《香港01》係唯一一間擠身十強的媒體網站，亦係唯一一間香港出品的網站同互聯網企業」，

蘇曉婷指，《香港01》亦是全球性中文媒體大站，讀者遍布內地、台灣、美國、澳州、馬來西亞及新加坡等，全年「不重複用戶」有一億，而全年總瀏覽量為一百億，「夠膽講，只要有華人的地方就有《香港01》足跡。」

曉婷感謝全體同事過去八年努力，亦多謝社會各界支持。她表示，《香港01》截至今日為止，總會員人數為230萬人，成續是非常優秀。她續指，展望未來，《香港01》連接社會各界，舉辦更多教育、體育及科技等線上線下活動，今年內亦會發布香港01簡體字版本，更好為全球各地華人提供優質的資訊及服務。《香港01》會透過專業內容，推動市民積極參與共建香港社會，並向全球華人讀者說好香港故事，繼續創造無限可能。

《香港01》創辦人于品海6月28日在《香港01》8周年慶祝酒會形容，《香港01》走過這8年不容易，未來一年，《香港01》會繼續有不同的發展。（廖雁雄攝）

創辦人于品海則表示，《香港01》走過這8年不容易，非常同意傳媒要有社會責任。他續指，未來一年《香港01》會繼續有不同的發展，如推出簡體版及試行新的01生活應用程式等，屆時非新聞內容會大量發展。