特區：反對美國全球宗教自由報告涉港內容　屬重施故技詆譭香港

美國20223年全球宗教自由報告指，《香港國安法》及愛國教育淡化宗教教育。特區政府今日（29日）​指，美國20223年全球宗教自由報告假借宗教自由之名，行詆譭香港特區人權等方面的狀況之實，表示強烈不滿和反對。發言人強烈要求美國立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。



特區政府表示，美國假借宗教自由之名，詆譭香港特區。（資料圖片）

特區：美國堆砌故事 詆譭特區

特區發言人稱，強烈不滿和反對美國重施故技，假借宗教自由之名，堆砌故事、穿鑿附會，詆譭香港特區。發言人重申，特區政府堅決維護國家主權、安全、發展利益，全面準確貫徹「一國兩制」方針的最高原則，同時依法保障香港居民和在港其他人的合法權益、權利和自由，堅定不移維護香港社會整體利益和長期繁榮穩定，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

發言人表示，香港居民享有受到《基本法》、《香港人權法案條例》及其他相關法律保障的權利和自由，包括宗教自由和言論自由。《香港國安法》和《維護國家安全條例》亦清楚訂明香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權。

發言人強調，執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及就有關的人或組織的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或宗教無關。司法機關按《基本法》依法獨立行使審判權，嚴格按照證據和所有適用法律判案，案件不會因涉案者的背景而在處理上有所不同。