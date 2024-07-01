回歸27周年｜李家超：國家向香港送贈一對大熊貓　數月後抵港

今日（1日）是香港回歸27周年紀念日，特區政府在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式後，之後在會展舉行慶祝酒會。行政長官李家超在酒會上宣布，國家將向香港送贈一對大熊貓，數月後抵港，特區政府會展開準備工作。



李家超致辭時又說，過去兩年特區政府的政策已見成效，完成基本法23條立法等，將不斷創新求變，思考新方法解決問題，「沒有最好，只有更好」，引用國家主席習近平2019年在慶祝改革開放40周年大會上的講话：「事者，生於慮，成於務」，承諾政府未來會善作善成。



今日（1日）是香港回歸27周年紀念日，特區政府在會展舉行慶祝酒會，特首李家超伉儷出席。（政府新聞網直播截圖）

特首李家超伉儷出席慶回歸酒會

慶祝酒會在灣仔會展舉行，出席的包括行政長官李家超、中聯辦主任鄭雁雄、外交部駐港特派員公署特派員崔建春、駐港國安公署署長董經緯、解放軍駐香港部隊司令員彭京堂，以及特區政府司局長等。

今日（1日）是香港回歸27周年紀念日，特區政府在會展舉行慶祝酒會，特首李家超伉儷出席，全國政協副主席梁振英和前行政長官曾蔭權均有到場。（政府新聞網直播截圖）

今日（1日）是香港回歸27周年紀念日，特區政府在會展舉行慶祝酒會，特首李家超致辭。（政府新聞網直播截圖）

李家超：政府過去兩年政策已見成效

李家超在酒會上致辭時說，過去兩年特區政府的政策已見成效，完成基本法23條立法等，將不斷創新求變，思考新方法解決問題，「沒有最好，只有更好」。

灣仔會展舉行升旗禮 董建華繼續缺席

金紫荊廣場早上八時舉行升旗儀式，懸掛著國旗和區旗的政府飛行服務隊直升機在上空飛過。儀式上，警察樂隊將會奏樂，並在歌唱家領唱下獻唱國歌；特區政府紀律部隊會在空中和海上敬禮。

特首李家超伉儷、中聯辦主任鄭雁雄、特區政府問責班子等均出席。現場所見，首任特首董建華繼續缺席，另外三名前特首包括全國政協副主席梁振英、林鄭月娥和曾蔭權均有到場。