再迎大熊貓　民建聯曾倡名命「治治」「興興」　陳勇料年底前抵港

特首李家超今日（1日）在特區成立27周年慶祝酒會上宣佈，中央將會再次向香港贈送一對大熊貓，將會在數月內抵港，望帶給市民歡笑喜悅。今次是本港事隔十七年再次迎來大熊貓。



民建聯今年2月中已經表示，希望中央再贈送大熊貓，並命名為「治治」、「興興」。有份提出建議的港區全國人大代表的陳勇預料，新一對大熊貓本年內可以抵港，「國慶前後咁就更加正！但呢個唔敢奢求，畀已經非常感激」。



陳勇指要在本港加強愛國教育（盧翊銘攝）

命名治治、興興？ 陳勇：當然希望啦 疊字好親切

大熊貓如何命名，可否再「成功爭取」命名為「治治」、「興興」？陳勇表示，大熊貓命名有權威機制，認為名字不是關鍵，市民亦可就給予意見；「當然希望（命名為治治、興興）啦，香港由治及興嘛」，但都要尊重中央、內地部門、大熊貓基地等。他又表示曾經有接近的名字，如「歡歡」等，認為疊字「好似BB、好聽好多、好親切 」。

不過，陳勇表示內地部門、特區都會聽意見，認為市民如有好名字，可以提供，並由媒體報道形成氣氛以供考慮。

民建聯隨後發聲明表示感謝中央關心及厚愛，期望香港做好迎接大熊貓的準備，樹立「香港無處不旅遊」的理念，共同推動旅遊業高質量發展。

大熊貓「盈盈」（左）和「樂樂」。（海洋公園提供）

陳勇：大熊貓需先進行各方面評估 料今年內抵港

特首李家超表示感謝中央對特區的支持，會立刻準備工作迎接大熊貓，料大熊貓數月後來抵港。陳勇認為，今年正值中華人民共和國成立75周年，期望大熊貓帶著國家支持、關懷在抵港，如十一國慶前後就「更加正」，但不敢奢求、贈送大熊貓已經十分感激。他表示，大熊貓要進行身體檢查、各方評估，以及最新環境是否適合等都需要時間，料今年內可抵港。

盛智文指證明國家仍非常愛香港（李字婷攝）

盛智文：證國家仍非常愛香港

新一對大熊貓同樣將由海洋公園負責照顧，曾任海洋公園董事局主席的蘭桂坊集團主席盛智文認為，這是一個很好的證明，國家確實仍然非常愛香港，世界上很多人也想要大熊貓，中國剛剛向美國派遣兩隻大熊貓，以表達友誼，認為這確實是一個好兆頭，讓香港對未來充滿希望。

被問及海洋公園的準備，盛智文稱，海洋公園在照顧大熊貓方面有很多經驗，因為大熊貓非常脆弱，必須有特殊的方法來照顧牠們，相信當大熊貓抵港時，一切都會準備得非常非常好，他又認為大熊貓會吸引更多遊客，

安安和佳佳的展館設有玻璃屏幕，以為兩隻年老熊貓營造較舒適的生活環境，增加安全感。（資料圖片/吳韻菁攝）

中央過去已先後兩次向香港送贈國寶大熊貓，第一代的安安與佳佳，1999年到港；2007年，香港再迎來盈盈、樂樂兩隻大熊貓，全港一度有四隻大熊貓居於海洋公園。不過，佳佳先於2016年與世長辭告別港人，之後是安安於2022年離世，第一代居港大熊貓均已壽終正寢。