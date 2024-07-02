直播｜李家超行政會議前見記者　中央連串惠港措施料受關注

香港剛渡過回歸廿七周年紀念日，中央先後宣布多項惠港措施，行政長官李家超今日（2日）出席行政會議前會見傳媒，相信會再被問及中央再送贈大熊貓、提高來自港澳進境內地居民購物免稅額等措施，將對本港的經濟所帶來的作用，《香港01》會全程直播記者會情況。



行政長官李家超在行政會議前見記者。（資料圖片/蘇煒然攝）

李家超昨日在慶回歸廿七周年紀念酒會上宣布，中央政府將會向香港再送贈一對大熊貓，特區政府會立刻展開準備工作，以迎接國寶大熊貓的來臨。

今次是17年來，中央再向香港送贈國寶大熊貓，也是第三對將來港定居的大熊貓。

香港將再迎來一對由國家送贈的國寶大熊貓（新華社）

李家超之後再發聲明，指特區政府已與港澳辦和國家林業和草原局展開對接，商討大熊貓赴港的安排，特區政府會立刻展開籌備，確保香港海洋公園做好照顧大熊貓的各項工作。海洋公園則發聲明稱，一對新來的大熊貓將與全港市民同賀中華人民共和國成立75周年國慶，意義非凡。

港澳居民來往內地通行證（非中國籍）。（國家出入境管理局）

即將向非中國籍香港永久性居民簽發一張卡式證件

國家出入境管理局同日又公布即將向非中國籍香港永久性居民簽發一張卡式證件（《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》），提升他們在內地口岸的通關便利，有助他們前往內地洽談商務、旅遊和探親等。國家出入境管理局將於7月10日開始簽發這張卡式證件。

與商務部完成CEPA下進一步放寬服務貿易磋商

此外，政府昨日也公布，國家商務部與香港特別行政區政府實質性完成《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）下進一步開放服務貿易的磋商，並期待雙方盡快敲定新協議的文本，在完成各自報批程序後正式簽署和實施協議。屆時將會公布措施的具體內容。

中央上月底公布分階段提高內地居民旅客自本港進境內地攜帶行李物品的免稅額度（黃浩謙攝）

上周五（6月28日），中央宣布分階段將內地居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度由現行的人民幣5,000元提高至人民幣12,000元，同時保留在進境口岸免稅店額外購買人民幣3,000元免稅商品政策，額度合計人民幣15,000元。新措施已在昨日（7月1日）起適用於羅湖、福田（落馬洲支線）、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、港珠澳大橋珠海公路等六個陸路口岸，8月1日在所有口岸實施。