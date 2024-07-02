非中國籍香港居民可申領回鄉證　李家超：網上預約差不多滿額

中央先後宣布多項惠港措施，包括7月10日起非中國籍香港居民可申領回鄉證，行政長官李家超今日（2日）出席行政會議前會見傳媒，被問到是否設申領配額，如何與內地協調縮短輪候時間，李家超說措施很受歡迎，網上預約差不多滿額，會與中旅社不斷磋商，反映意見，令預約更加暢順。



中央惠港措施先後出爐 贈大熊貓、放寬申領回鄉證、提高免稅額

李家超在開埸發言時，主動提到多項惠港措施，感謝中央支持。第一，是向香港贈送大熊貓，預計大熊貓幾個月後抵港，成為香港大家庭的成員，特區政府已經與國務院港澳辦、國家林業和草原局展開對接工作，特區政府亦會有代表團前往四川籌備。

第二，7.10起非中國藉香港永久性居民可申請回鄉證，證件有效期為5年。持證人在有效期內可多次來往內地，每次停留時間不逾90日。李家超說屆時往返內地過關時，不會只能使用人工通道，形容不限國籍發出證件，是便利和突破的新措施，鞏固提升香港獨特優勢，屬一國之利、兩制之便的體現，料簽注吸引更多人才選擇留港長時間發展事業，會向外國商會推廣新措施。

第三，是在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA ）下，進一步開放服務貿易，目前已大致達成共識。李家超說，香港有服務業領域優勢、檢測認證等，放寬業務限制、便利專業人士在內地發展業務，可獲得更優惠待遇，正盡快敲定文本，屆時公布。李表示，中央連串推出多項惠港措施，包括昨日（2日）生效的提高內地客免稅額，都顯示中央對特區的關愛及支持，感謝中央。

內地客免稅額較爭取的3萬元少 李家超：業界要求變用好機遇

被問到港區人大代表和政協早前聯署，爭取免稅額提高至30,000元，為何與中央放寬的15,000免稅額有距離，將來有否調整空間，李家超說提升額度得來不易，經過不同部委單位多方面的努力，讓香港在旅客購買方面更有自由度，提升免稅額可有更多體驗。

他說業界要用好惠港措施來的機遇，帶動經濟發展，業界要生意更好，也要靠靈活應變、創新求變令旅客滿意，創造最大的經濟效應，和措施產生的協同效應，他鼓勵雙向的人民流動包括企業人才到港，相信會有很大的機遇，強調要利好每個惠港措施。

非中國籍香港居民可申領回鄉證 李家超：預約差不多滿額

對於非中國籍香港居民7月10日起可申領回鄉證，是否設配額，如何和內地協調縮短輪候時間，避免出現如港人早前要輪候數個月換證的情況，李家超說今次是創新的政策，照顧了非中國籍的香港永久性居民，令他們體驗和明白非中國籍香港永久性居民多年貢獻香港和大灣區整體發展，珍惜他們的貢獻，包括讓他們在內地商務往來等，強調增加兩地流動必然有好處。他透露剛推出的政策相當受歡迎，網上預約差不多滿額，會和中旅社不斷磋商，既聽取意見也會反映意見，令整體更暢順，亦知道中央出台政策後，會希望整體申請程序符合要求。

行政長官李家超在行政會議前見記者。（資料圖片/蘇煒然攝）

李家超昨日在慶回歸廿七周年紀念酒會上宣布，中央政府將會向香港再送贈一對大熊貓，特區政府會立刻展開準備工作，以迎接國寶大熊貓的來臨。

今次是17年來，中央再向香港送贈國寶大熊貓，也是第三對將來港定居的大熊貓。

香港將再迎來一對由國家送贈的國寶大熊貓（新華社）

李家超之後再發聲明，指特區政府已與港澳辦和國家林業和草原局展開對接，商討大熊貓赴港的安排，特區政府會立刻展開籌備，確保香港海洋公園做好照顧大熊貓的各項工作。海洋公園則發聲明稱，一對新來的大熊貓將與全港市民同賀中華人民共和國成立75周年國慶，意義非凡。

港澳居民來往內地通行證（非中國籍）。（國家出入境管理局）

即將向非中國籍香港永久性居民簽發一張卡式證件

國家出入境管理局同日又公布即將向非中國籍香港永久性居民簽發一張卡式證件（《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》），提升他們在內地口岸的通關便利，有助他們前往內地洽談商務、旅遊和探親等。國家出入境管理局將於7月10日開始簽發這張卡式證件。

與商務部完成CEPA下進一步放寬服務貿易磋商

此外，政府昨日也公布，國家商務部與香港特別行政區政府實質性完成《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）下進一步開放服務貿易的磋商，並期待雙方盡快敲定新協議的文本，在完成各自報批程序後正式簽署和實施協議。屆時將會公布措施的具體內容。

中央上月底公布分階段提高內地居民旅客自本港進境內地攜帶行李物品的免稅額度（黃浩謙攝）

上周五（6月28日），中央宣布分階段將內地居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度由現行的人民幣5,000元提高至人民幣12,000元，同時保留在進境口岸免稅店額外購買人民幣3,000元免稅商品政策，額度合計人民幣15,000元。新措施已在昨日（7月1日）起適用於羅湖、福田（落馬洲支線）、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、港珠澳大橋珠海公路等六個陸路口岸，8月1日在所有口岸實施。