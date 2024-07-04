新思維：公屋或加租一成令人震驚　促本年度起凍結公營服務收費

新思維整理過去5年公屋及公營服務加價數據，指由2022年開始，公屋加租9.66%，其他公營服務，包括港鐵、巴士、電費、煤氣同有不同程度價格增長。該黨形容有消息指公屋擬加租至10%的上限，且今次不會提供租金寬免，令人震驚，擔憂在經濟下行情況下加租加價，增加基層市民的經濟負擔。該黨今日（4日）舉行反對公屋及公營服務加價記者會，促請政府由本財政年度起凍結公屋和公營服務收費。



狄志遠（左）質疑公營服務加價未有與「為民生」方向看齊，望政府解釋兩者之間的關係。（戴慧豐攝）

新思維斥一窩蜂加價 籲煞停公屋加租

新思維主席、立法會議員狄志遠指加價「貪婪」，並非與市民共度時艱。他形容一窩蜂加價如鯊魚群搶食，而遭掠奪的一方是瘦骨嶙峋的市民，形容令市民生活百上加斤。他更批評行政會議沒有做好的把關，沒有站在基層市民的角度考慮，控制加價情況。

新思維呼籲政府由本財政年度起凍結公屋及公營服務加價。新思維副主席黃俊瑯指，加價出現鏈鎖反應，公屋及公營服務「爭住出嚟加」，督促政府監督加價情況。他亦建議政府煞停公屋加價，並為已加價的公營服務提供補貼。他認為在香港經濟未有明顯起色前，不宜加價。

黃俊瑯（中）認為在香港經濟未有明顯起色前，所有公營服務都不應加價。（戴慧豐攝）

新思維社區幹事彭意婷說，基層市民只能被動承受加價的影響，質疑政府在加價前沒有考慮市民的可支配收入，另一邊廂公務員卻加薪3%，屬雙重標準。她呼籲政府撰寫全面整合報告，解釋加價的原因及提出開源節流的方案。

新思維斥加價不斷會增加基層市民經濟負擔。（戴慧豐攝）