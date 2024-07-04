回鄉證｜外籍永久居民下周可申領卡式通行證　李家超：只是第一步

非中國籍香港永久居民，下周三(10日)起可申領卡式通行證，在口岸自助過關到內地，有效期5年。特首李家超指屬一項重大政策突破，毫無疑問將會吸引更多公司和人才來港，並強調這只是第一步，未來將會有第二步，甚至更多步，會在適當時候公布。



另外，他指香港在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA ）下，進一步開放服務貿易已大致達成共識，相信香港作為內地市場和全球市場之間的雙重門戶角色，作用會越來越大。



7月2日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒。（資料圖片/歐嘉樂攝）

今日(4日)一個與中國發展有關的論壇上，李家超致辭時說，7月10日起非中國籍香港永久居民可申領卡式通行證是一項重大政策突破，正好為在港非中國籍人士帶來便利，令他們有更快捷的通道來往內地。他指，這項開創性措施，奠定了香港在「一國兩制」下的獨特地位，毫無疑問措施將會吸引更多公司和人才來港，他強調這只是第一步，未來將會有第二步，甚至更多步，會在適當時候再公布。

港澳居民來往內地通行證（非中國籍）。（國家出入境管理局）

內地近日與香港實質性完成CEPA服務貿易協議新一輪修訂磋商，李家超說在CEPA下，進一步開放服務貿易，目前已大致達成共識，將對深化包括海外企業和專業人士在香港設立公司的業務合作大有幫助，突顯了香港的獨特優勢，加上粵港澳大灣區的持續發展，他相信香港作為內地市場和全球市場之間的雙重門戶角色，作用只會越來越大。

香港與內地簽訂首份CEPA協議，由時任總理溫家寶見證（資料圖片）

展望未來一年，李家超說香港將聚焦在三方面工作，即發展經濟，改善民生，強化香港競爭優勢，探索新的增長領域，同時會抓緊國內外機會，團結和帶領社會走向創新的方向。