李家超：上半年近320所内地海外公司來港註冊或擴展　按年增43%

李家超今早出席《南華早報》論壇致辭，指上半年有超過320所來自33個經濟體的內地及海外公司來港註冊或擴展業務，又形容非中國籍居民申領回鄉證為「政策上的大突破」。



李家超出席南華早報論壇致辭。（政府新聞處圖片）

320創造超過1萬個職位 科研及管理層為主

李家超表示，上半年在投資推廣署的協助下，有超過320所來自33個經濟體的內地及海外公司來港註冊或擴展業務，與去年同期相比增長達43%。以上公司投資額過50億美元，創造超過3,500個職位。他又指，目前有超過9,000所內地及海外公司駐港，當中50所由引進重點企業辦公室引入，創造超過1萬個主要為科研及管理層的就業機會。他形容香港在國家支持及與世界保持緊密連繫下，持續擔當內地與國際之間「超級連繫者」及「超級增值者」的角色。

非中國籍香港永久性居民7月10日起可申請「回鄉證」往返內地。（資料圖片）

非中國籍居民申領回鄉證為「政策上大突破」

在致辭開首，李家超提起下星期將實施的非中國籍居民申領回鄉證為「政策上的大突破」，形容是通往内地追尋大量機遇的跳板。他稱香港公司外國人員優先申請往内地「一簽多行」是第一步，是次政策為第二步，並期望未來能邁向更遠步伐，以吸納海外人才來港。

李家超總結，未來將專注於三大範疇：發展經濟，改善民生、尋求發展新方向、抓緊國內外機遇。