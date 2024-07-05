打擊軟對抗 鄧炳強：採取「軟應對」、長期做好「軟性教育」
保安局局長鄧炳強指，國家安全風險仍然存在，包括外部勢力的無理抹黑、「軟對抗」煽動市民、本土恐怖活動地下化等。維護國安工作不會一勞永逸，尤在當前複雜的國際地緣政治下，香港仍經常遭遇外部反華勢力無端抹黑，特區政府需要及時反駁誣衊，但最重要的還是採取「軟應對」方式，長期做好「軟性教育」，提升港人國安意識和國民身份認同。
重申要加強防範「軟對抗」
鄧炳強今日（5日）接受《文匯報》專訪時重申，國家安全風險仍在，源於國際地緣政治下，有外部勢力不想讓國家發展得好，認為會影響他們的既有利益，故使用各種手段方法企圖危害國家、香港的安全，其中一個手段就是抹黑香港「一國兩制」的實施情 況，而「軟對抗」、本土恐怖活動地下化都是需要注意，需要加強防範。
鄧炳強：文化宣傳十分重要
鄧炳強表示，市民應該明白「軟對抗」的行為就是想危害大家的安全，他希望從文化和日常工作着手，加強市民對國家和香港的認識，能分辨不確信息，及明白事實真相。其中，文化宣傳十分重要，包括學校的升旗禮、中式步操、開放沙頭角參觀等都是說好故事的好方式。
他強調，政府各部門都有責任宣傳維護國家安全意識、國民身份認同。保安局也會落足工夫，如部門之間有聯合舉辦國安知識比賽，成績優異的學生可以到北京參加交流活動，認識祖國科技發展，又設計了《香港國安法》網上虛擬展覽，今年更在該基礎上新增網上遊戲和動漫元素，增加趣味性。
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去年稱要對「軟對抗」等錯誤行為 盡全力迎頭痛擊
不過，鄧炳強去年七月以回應傳媒查詢方式，表示不認同有言論指特區政府打擊「軟對抗」的行動，會扼殺香港「軟實力」的看法，強調會繼續全力打擊「軟對抗」，形容是必然要做、絕對不能妥協的事，不應涉及「邊際效應」的考量。他否認把部份行為歸入「軟對抗」是控制市民思想，強調政府都要居安思危，絕不能掉以輕心，不認為到了「由治及興」的新階段便可以鬆懈或放寬，對「軟對抗」等錯誤行為，會盡全力迎頭痛擊。
之後，鄧炳強一個訪問中，指近年有部分人透過文化、藝術包裝等行為，對抗政府及煽動對特區政府的仇恨。鄧形容「軟對抗」：「好像不犯法，但有時卻會僭越犯法的界線，或者他會煽惑他人去犯法，但自己卻不犯法」。他當時稱，當局除用法例應對「軟對抗」，亦會向市民解釋，以免市民被人煽動。
不過，律政司司長林定國今年4月接受《南華早報》專訪時，已提出培養軟實力抗衡「軟對抗」。他在訪問中，形容現時迫切的工作是打擊「軟對抗」，又指「軟對抗」通常是指錯誤、誤導、不公正的的訊息，目的為製造不必要的恐懼，他舉例指：「指香港已不再是國際金融中心」、「成為金融遺址等」的言論。
林定國倡建立、強化軟實力抗衡「軟對抗」
林定國指出，香港要建立和強化軟實力，以抗衡「軟對抗」，表明不會透過法段手段打擊，認為應效法外地透過建立軟實力抗衡「麻煩製造者」的抹黑。他坦言，建立軟實力實在要向西方取經，畢竟西方國家在過去幾十年十分善於使用其軟實力。他強調，政府官員過去雖曾有說過要打擊軟對抗，但絕非用作壓制市民發表意見的自由，強調政府也需要聆聽批評和反對意見。而施展軟實力的第一步，可以是透過反駁不實資訊，以提升市民的信心。