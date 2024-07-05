社工註冊局宣誓｜新任正、副主席：提高透明度、要凝聚不要恐懼

立法會前日（3日）通過改組社工註冊局的《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》，政府今日（5日）把條例刊憲生效，並公布委任新成員名單，隨即在政府總部進行註冊局成員宣誓儀式。社工註冊局新主席許宗盛表示，會盡量增加註冊局透明度；副主席陳文宜則強調現今需要的是凝聚，不需要恐懼與不安。



社工註冊局新任正副主席，（左）律師許宗盛和（右）社聯業務總監陳文宜（馮子健攝）

而註冊局成員須要宣誓效忠《基本法》和特區政府，正是修訂條例新增的要求。本身是律師的許宗盛和作為社聯業務總盛的陳文宜在宣誓後會見記者，許宗盛稱是在短時間獲通知被委任為主席，又稱新任副主席陳文宜是資深社福人士，會向他提供協助。

陳文宜則指，今日聽得最多是任重道遠，指社工註冊局每日都有很多工作，為有需要弱勢社群幫助，今日是一個契機讓大家走在一起。她強調，不需要恐懼、不安，而是要凝聚，不應把註冊局成員分為選任與委任。

許宗盛稱會提高社工註冊局透明度（馮子健攝）

許宗盛：盡量增加透明度

被問及政府希望盡快處理4方面工作，有否具體時間表。許宗盛指，希望公道處理事情，《社工工作守則》要處理，但不是「瞓醒覺就解決」，但希望社會人士認同《守則》是應該的。對於持續進修，他指要幫助社工持續進修，提升專業。

他又稱，剛接手主席職務，要先知悉註冊局現時正處理的工作，不能「忘記所有以往的事」，希望有一兩個星期處理問題，及後正式開會再與大家分享，料初期幾個月非常忙碌。他認為不會天翻地覆，而是秉承應有責任。

許宗盛強調，社工註冊局成員多元化，希望將註冊局條例的精神發揮出來。他表示會盡量增加註冊局透明度，讓社會知道如何秉承職責。

許宗盛（左）與陳文宜（右）皆指不應區分選任與委任成員（馮子健攝）

許宗盛：選任、委任成員沒有區別

至於註冊局現時只剩下一名選任成員，許表示不會區分選任、委任成員，認為兩者沒有分別、沒有偏差，都是為社會服務。

被問及有被判監禁人士獲得社工續牌，許宗盛表示，自己出身法律界，會跟法例處理，如果跟法例可以特殊處理都考慮，但近期都是要先了解註冊局運作情況。