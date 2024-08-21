澳門特首選舉｜賀一誠：健康尚未恢復　放棄連任不參加10月選舉

澳門特首賀一誠宣布，因身體健康尚未全面恢復，為了澳門長遠發展，決定不參加10月舉行的澳門特首選舉。賀一誠成為澳門回歸以來，首名不尋求連任的澳門行政長官，亦意味10月選舉後澳門特首之位將有新人上場。



賀一誠生於澳門工業世家，其父親賀田有「澳門工業第一人」、「澳門霍英東」等稱號。他在1999年澳門主權移交始涉足政壇，在2004年首次獲委任為行政會委員。他其後在2009年首次成為立法會議員，後辭任行政會，並在2019年參選特首選舉，成功獲選為第五任行政長官。



賀一誠。（澳門新聞局相片）

稱身體健康尚未全面恢復 從大局出發不參選

賀一誠今日（21日）發表聲明如下：

本人賀一誠，在擔任澳門特別行政區第五任行政長官的任期即將屆滿之際，衷心感謝這五年來，中央、澳門社會各界及廣大居民給予本人的充份信任和堅定支持，感謝全體公務人員的密切協作和配合。

本人和第五屆澳門特區政府秉持「協同奮進、變革創新」的理念，謀劃推動澳門多元發展，努力構建澳門發展新格局、重塑澳門競爭新優勢。本人對澳門有着深厚感情，為澳門發展已竭盡全力，惟因身體健康尚未全面恢復，為了澳門的長遠發展，從大局出發，決定不參加第六任行政長官選舉。本人將全力支持第六任行政長官和特區政府依法施政，為「一國兩制」事業和澳門發展繼續作出貢獻。

賀一誠生於工業世家，人稱「一哥」。（資料圖片/梁鵬威攝）

賀一誠在1957年6月12日於澳門出生，1976年畢業於傳統名校培道中學，並在1992年開始在浙江大學深造，學習機電和經濟專業，後被浙江大學聘為客座研究員。其父親賀田有「澳門工業第一人」、「澳門霍英東」等稱號，而其亦在賀田工業有限公司擔任董事總經理。

他曾在浙江大學學習機電及經濟專業，而在1987年起，他亦連續五屆擔任中國人民政治協商會議浙江省委員會（浙江省政協）委員，並曾擔任常委。不過，他在1999年澳門主權移交之前，幾乎從未涉足澳門政壇。

直至澳門主權移交前夕，賀一誠親姊賀定一擔任澳門特別行政區籌備委員會副秘書長，賀一誠則成為特區第一屆政府推選委員會委員，而在2004年何厚鏵連任後，賀一誠首次獲委任為行政會委員。

李家超（左）早前率團訪問澳門，與澳門特首賀一誠（右）會面商討加強合作。（李家超FB圖片）

賀一誠在2009年首次成為立法會議員，並辭任行政會，並在五年後連任並當選立法會主席，2018年再度連任議員及主席。賀一誠其後在2019年參選特首選舉，並成功獲選為第五任行政長官，也成爲歷任澳門特首中當選時年齡最大的一位。其為今次選舉的唯一候選人，獲392票、7票為空白票、一票為廢票，得票率為98%，並在12月接掌濠江的特首寶座。

此外，賀一誠與香港亦甚有淵源，其女兒賀凱琪及兒子賀建東分別於1989年及1992年在香港出生，兩人現時分別為浙江省政協委員及賀田投資發展有限公司董事長助理及北京市政協委員及澳門科技總會會長。