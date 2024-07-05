2024國際法論壇｜和平共處五原則　林定國：積極推廣以調解解糾紛

今年是「和平共處五項原則」發表70周年，今日（5日）在本港舉行的「2024年國際法論壇」也以此為題，探討亞洲對「和平共處五項原則」的貢獻，律政司司長林定國指，和平解決糾紛是「和平共處五項原則」的重要內容，香港正在本地、區域及國際層面積極推廣使用仲裁及調解作為解決糾紛的替代機制。



林定國指，香港正在本地、區域及國際層面積極推廣使用仲裁及調解作為解決糾紛的替代機制。（林定國Fb圖片）

他指，在中央大力支持下，為加強香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的地位，國際調解院（IOMed）總部將落戶香港，成為世上首個專門以調解方式解決國際爭端的政府間國際法律組織，提供一個和平解決國際爭端的新平台。展望未來，五項和平共處原則將繼續為亞洲和世界在建立有意義和和諧的國際關係方面，提供寶貴的指導。香港特區亦繼續透過參與「一帶一路」、建立多邊貿易關係，及推動調解，為維護五項原則作出貢獻，為我們的下一代創造和平、繁榮和可持續的世界。

「2024國際法論壇」，除了林定國，前律政司司長鄭若驊（左二）也有出席（林定國FB圖片）

他指，70年前，中國領導人首次完整提出互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處五項原則，這些原則雖於70年前提出，但在今日的國際秩序中仍有著不可或缺的作用。他認為不論是香港，還是其他亞洲司法管轄區，都能透過以下不同範疇，繼續推動國際關係健康發展，為維護世界和平穩定發揮重要作用。

他強調，推動調解推動國際爭端和平解決也是五項原則的重要組成部分，正如國家主席習近平上週出席「和平共處五項原則發表70周年」紀念大會講話中強調，五項原則為和平解決國家間歷史遺留問題及國際爭端開闢了嶄新道路，超越了「集團政治」、「勢力範圍」等陳舊狹隘觀念和對立對抗思維。