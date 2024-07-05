立法會通過公務員加薪　政府拒應議員建議以消費券代替部分加幅

立法會財委會今日（5日）通過公務員劃一加薪3%，連同廉政公署、資助機構及輔助部隊，預料涉及約87.2億元財政開支。多名議員要求政府考慮採用與表現掛鈎調薪機制及中間落墨劃一加薪3%的理據。公務員事務局局長楊何蓓茵回應稱政府會小心考慮議員意見，又指今次加薪的決定非取決於單一因素，是綜合多項因素考慮後的決定，既要保存公務員的購買力，也要平衡政府的財政狀況，若今年加薪的支出太大，將影響3年達至財政平衡的目標。



至於選委界議員尚海龍建議，以消費券代替部分薪酬加幅，規定只可留港消費，由公務員帶頭支持本地零售業、餐飲業。楊何蓓茵坦言不可行，她指與公務員簽訂的僱傭合約，不可以讓當局發消費券代替現金支付薪酬。



楊何蓓茵指今年公務員加薪的決定，既要確保公務員購買力，但也要顧及政府財政狀況（立法會直播截圖）

根據薪酬趨勢調查，扣除遞增薪額後，薪酬趨勢淨指標分別為高層4.01%、中層4.32%、低層5.47%，但行政會議最終決定全體公務員劃一加薪3%。

公務員事務局局長楊何蓓茵重申，當局綜合考慮6大因素後釐訂加薪水平，薪資趨勢調查淨指標只是其中之一。她說，以往公務員加薪幅度一般都與薪趨指標一致，但不代表一定要跟隨，強調當年的政府財政狀況是主要考慮，若今年政府在公務員薪酬方面的支出太大，將影響3年多內平衡財赤的目標。

葉劉倡效法新加坡發花紅留人才

行政會議召集人、新民黨葉劉淑儀提出，不少有志氣的人因為不想「食大鑊飯」，選擇不加入公務員團隊，導致政府流失資深政務人員，建議參考新加坡做法，除了有固定底薪，亦可因應每年經濟情況及個人表現，向公務員發放花紅。

楊何蓓茵回應說，當局樂意聽取意見，亦要小心考慮，指新加坡公務員底薪較香港高，特區政府亦要顧及市民是否接受以花紅方式調整公務員薪酬水平。

選委界議員蘇長荣則要求政府交代中間落墨為何是劃一加薪3%？楊何蓓茵重申，公務員調薪不是只看個別一個原因，今年是因為經濟確有實質增長，私人機構也有可觀的加薪幅度，政府要確保公務員的購買力，但同時政府亦面對財赤的問題，不能給予公務員媲美私人機構的加幅。

何俊賢稱怕死，故會支持撥款申請。（夏家朗攝）

何俊賢稱怕死只能支持撥款

工聯會立法會議員郭偉強則指不少公務員對加幅感失望，但他稱由於行政會議已作出決定，他今天只能投票支持撥款申請，否則近十八萬公務員將不獲加薪。民建聯漁農界議員何俊賢也坦言，基於行會已有決定：「我怕死，只能支持撥款申請」但他指公務員機制下有增薪點，不少公務員實質加薪幅度高於3%，要求當局檢討公務員的賞罰機制。

立法會通過撥款，預計公務員本底可獲發新糧，並會溯至今年四月生效。