強制舉報虐兒｜恢復審議　李世榮：救命稻草　田北辰：罰則未夠重

立法會今日（11日）續會，並恢復二讀《強制舉報虐待兒童條例草案》，民建聯立法會議員李世榮表示，社署的保護兒童資料系統顯示，新登記保護兒童個案由2014年的856宗攀升到2018年的1024宗，其後兩年回落但2023年又攀升至1457宗創新高，強調虐兒令兒童帶來創傷，甚至失去生命。他表示，專業人士強制舉報行為有意義，是兒童的「救命稻草」，認為專業人士更準確得知虐兒跡象。



實政圓桌的田北辰指政府修訂後的罰則仍不夠阻嚇力，提出修正案把指月專業人員未有舉報虐兒的罰則由監禁3個月，提高至1年。他呼籲議會同僚對政府有關罰則的修訂投棄權罪，讓他能按程序提出其修正案。



李世榮（廖雁雄攝）

民建聯立法會議員李世榮今日指，政府要為專業人士提供解說及培訓，確保他們了解內容，亦要解釋清楚免責條款。此外，他表示要增加暫托服務，亦要確保執法過程公正有效。

狄志遠：草案最初版文 虐兒定義不清晰

法案委員會主席、工聯會議員鄧家彪稱，就算小朋友不是被嚴重傷害，社會都要關心，並非社會人士僅報警就「唔關我事」。他指，不舉報、不跟進，對於專業人士而言就「抵捉」，明白有議員提出修正案擬增加刑罰，但他作為委員會主席，對罰則不便說出看法。

社福界立法會議員狄志遠表示，條例草案推出初期，政府未能說明虐兒定義，大家亦難掌握舉報的準則，擔心造成誤報及濫報，容易對兒童造成二次傷害。不過，他表示政府在委員會會議討論中作出改善措施，望條例通過後提醒社會「保護兒童人人有責、虐待兒童一宗都嫌多」。

邵家輝認為強制舉報涵蓋範圍略顯寬鬆（黃浩謙攝）

議員對罰則意見不一

自由黨議員邵家輝稱，強制舉報涵蓋範圍略顯寬鬆，又指屬訂舉報虐兒個案的老師、駐校社工、校長，每周接觸學生5日，應負多一些責任，醫生都應該較易發覺外傷；但藥劑師、中醫師也列作須強制舉報者不太合理，例如兒童身穿長袖時，中醫把脈未必看到傷痕。

周文港指加入免責辯護可減低專業人員的憂慮（黃浩謙攝）

選委界立法會議員周文港表示，有人擔心刑罰過高令專業人士「有殺過冇放過」濫用條例，有人擔心「刑罰過輕」而修訂無意思，而本次加入免責辯護可減低專業人員擔憂。

吳傑莊促政府確保有足夠人手執法（黃浩謙攝）

吳傑莊促確保有人手執法 推廣正確思維

選委界立法會議員吳傑莊稱，所有市民都有責任舉報虐兒個案，外地有做法將強制通報責任擴展至全民，特區可適時檢討條例適用範圍。他表示不少地區強制舉報後虐兒個案飆升，例如美國實施強制舉報但執法人手追不上，故港府應培養教養兒童正確方法及社會價值觀，才可根本上解決虐兒問題。此外，他表示應利用科技，在不影響私隱的情況下，加強監察院舍，防止虐兒個案在院舍發生。

田北辰批評草案建議罰則仍未夠阻嚇力（黃浩謙攝）

田北辰懇請議員向政府修正案投棄權票

實政圓桌田北辰說，虐待個案共通點在於虐待行為是持續發生，質疑有人知而不報；他憶述實政圓桌數年前跟進立法強調舉報虐兒機制，直至2021年政府宣佈立法，並交上立法會討論，是比較快的成功爭取，形容是他的「親生仔」，但草案的最高罰則與他爭取的有距離，將在全體委員會審議階段提修正案。他解釋，法庭從寬不從嚴，如去年判的童樂居虐兒案，最高可判10年最後僅判囚3個月，強調好的法案要符合兩個原則，包括最高罰則能起阻嚇作用和要令被告痛定思痛。

基於議事程序，若政府提出的修正案獲通過，田北辰將不能提出議員修正案，田北辰希望議會同僚再三考慮，向政府修正案投下棄權票。

政府提修正案訂兩級制罰款 最高監禁3個月

勞工及福利局提出的修例草案原建議，指明的專業人士包括社工和兒童住宿照顧服務院舍院長、醫護和輔助醫療人員、教師和寄宿學校舍監等25類專業人員，必須舉報嚴重虐兒個案。但草案在審議過程中，有意見認為草案不能清楚界定何謂「嚴重傷害」，及質疑訂明人員不舉報即面臨監禁刑責屬較嚴苛。當局期後提出修訂，列出構成「嚴重傷害」的元素，由四個項目組成，涵蓋有關身體虐待、心理虐待、性虐待和疏忽照顧的傷害。其中身體傷害方面，當局指包括任何危及兒童生命或健康，而急需治療的傷害例如是喪失視力、聽覺、喪失手腳功能、內臟受損、骨折、表面燒傷、肌肉大量出血等。至於疏忽照顧引致的傷害，當局指即包括沒有為兒童提供必需品，去維持生命或健康，或者是將兒童置於危及生命的情況或環境，例如是讓兒童接觸危險藥物等。

當局亦建議引入兩級制刑罰，即指明專業人員違反舉報規定，經循簡易程序定罪，最高可判罰款5萬元，若經循公訴程序定罪，最高可判監禁3個月及罰款5萬元。同時，當局建議新增免責辯護條文，容許指明專業人員向法庭以合理辯解為理由而不舉報。