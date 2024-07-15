民建聯治政研習班14堂$5000　報名須交千字文談由治及興面對問題

民建聯繼續舉辦自2021推出的「政道 ─ 治政理念研習課程」，講師包括全國政協副主席梁振英、行會召集人葉劉淑儀、全國人大前常委譚耀宗及中央黨校學者等。課程明日（16日）起接受報名，8月15日截止，名額50個，報名時須交千字文談由治及興面對的問題。民建聯主席陳克勤期望學員掌握治政理念，積極「適變、應變、求變」，貢獻香港，實現由治及興。



「政道」課程明日（15日）起接受報名。（戴慧豐攝）

陳克勤：「政道」課程歡迎優才、專才參與

陳克勤今天（15日）表示，今屆課程會「面向全香港」，歡迎廣大市民、不同黨派和階層人士，以及優才、專才參與。他指，上屆課程收生69人，其中有三分之二人並非民建聯成員，畢業學員在各領域和界別都有突出成就，其中不少人擔任重要崗位，包括問責官員、全國人大代表、立法會議員、區議員及工會主席。他稱，香港已進入由治及興的新階段，故需要治政人才認清香港未來的發展方向。

民建聯主席陳克勤展示上屆政道班的畢業照片。（戴慧豐攝）

民建聯邀梁振英、葉劉、中央黨校學者授課

民建聯立法會議員顏汶羽表示，今屆課程為達致跨階層、跨專業的目標，將拆分為四個部分，包括政治、經濟、外交及變局案例。每個單元邀請內地及香港的學者授課，包括全國政協副主席梁振英、行政會議召集人葉劉淑儀、中央黨校黨的建設教研部副主任祝靈君、中共廣東省黨校教授彭春華、全國人大前常委譚耀宗、財經事務及庫務局前局長、科大教授陳家強、中銀香港副董事長兼總裁孫煜、浙江大學教授陳純等，亦會安排學員到外交部駐港公署考察。

他希望剖析「變局案例」，讓學員在理論和實質的層面，更好領略治政人才需具備的特質。上屆「政道」課程畢業生、立法會議員梁熙表示，課程幫助他了解及掌握政治基礎、現代政治及政策等方面的知識。

民建聯立法會議員顏汶羽介紹課程內容。（戴慧豐攝）

14堂課程$5000 須交千字文談由治及興面對的問題

「政道」課程名額50人，14堂學費5000元。申請人須持有本港認可學士學位或以上學歷及不少於三年工作經驗。明日（16日）起接受報名，8月15日截止，報名時需提交一份不少於1千字，以「香港由治及興所面對的問題」為題的文章。經遴選委員會審核及面試後，獲選人會在10月12日開始，逢周六於民建聯北角總部上課兩小時，共14課。課程出席率至少達80%，完結後提交3000字畢業論文，就由治及興所面對的問題提出可行建議。