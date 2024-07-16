行政會議今日（16日）開會，之後便「唞暑」，預計最快8月底復會。特首李家超會前見記者，宣布10月發表施政報告，公眾諮詢即日起展開，將聚焦發展經濟、改善民生兩個重點，形容發展經濟有「大功夫」要做，香港是開放型經濟體，面對全球不明確因素，要加把勁。



10月1日是國慶75周年，李家超預告地區要舉辦不同慶祝活動，當日會仿傚七一安排，推出很多優惠。



7月16日，行政長官李家超在行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

施政報告公眾諮詢即日起展開 聚焦發展經濟、改善民生

特首李家超表示，施政報告公眾諮詢今天（16日）展開，過去1年完成23條立法，為長治久安奠定基礎，迎來發展經濟、改善民生最佳時機，未來要向三方向發展。第一，全力發展經濟聚焦改善民生，第二，加強自身優勢發掘新增長點，第三，把握國家國際新機遇，搭上國家發展快車。

他表示本屆政府確立「以結果為目標」的管治文化，為市民締造美好環境，諮詢包括40場線上線下諮詢會及2場地區諮詢會，會走入社區親身與市民交流。過去兩年經驗，無論面對面溝通會、書面意見，大家對香港家園都有深厚感情。他期望通過施政報告改善市民大小問題，要創新、創造、應變、懂變，希望大家出謀獻策。

7月16日，行政長官李家超在行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

被問及施政報告諮詢即日展開，是否以提振經濟為重點，是否先諮詢政黨、議員，李家超表示政府完成維護國家安全及地區治理後，要聚焦發展經濟，香港是開放型經濟體，面對全球不明確因素、地緣政治複雜、供應鏈緊張，要加把勁。

他表示今年施政報告有2個重點，包括全面發展經濟、改善民生，其中發展經濟有「大功夫」要做，改善民生方面都希望聽大家意見，形容諮詢活動多元化，沿用過去兩年諮詢的經驗，諮詢人數方面都較為進取，接觸市民面比較廣闊。

7月16日，行政長官李家超在行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

李家超月底率團出訪老撾、柬埔寨、越南

李家超預告本月下旬出訪老撾、柬埔寨、越南，帶工商、金融、運輸物流、法律、創業產業的代表推銷香港，開拓商機及建立廣泛聯繫和網絡。他表示，上一次訪問東盟是去年7月，連同今次率團，任內已訪問東盟3次，合共7個國家，會爭取香港加入RCEP，發揮香港超級聯繫人、增值人角色。

前香港游泳代表方力申連日炮轟香港游泳總會制度不公，因「泳會級別不夠高」，拒絕9歲泳手參加本地錦標賽。（資料圖片）

李家超：關注9歲泳手參賽風波 促泳總務實探討改善發展

創下8項紀錄的前香港游泳代表方力申，因旗下游泳學校一名九歲達標小泳手，未能參與錦標賽，炮轟泳總三級制不公，更一度與泳總隔空駁火，事件引起社會關注，最終准小泳手以個人身份參賽。

被問到是否小泳手不發聲便無機會參賽、泳會三級制需否改變、泳總會長王敏超身兼上訴委會長是否「自己管自己」，李家超表示關注事件，政府每年花很多錢經體育總會推動運動，每個總會都要推動運動發展和以運動員培訓為最終目標，每個體育總會要訂立資格和規則，如發展上有需要改善的地方，要以負責任和務實態度處理，過程要協商溝通探討優化的可能性。

中國香港游泳總會會長王敏超認有「殭屍會」，但無人提出故未有整頓（蘇煒然攝）

泳總將與港協暨奧委會和相關事件代表會面，李家超希望務實協商處理事情，港協已成立小組探討如何優化和制訂守則，會在今年內公布檢討結果，希望他們盡快公布，以推動不同類別運動和幫助培訓運動員。

7月16日，行政長官李家超在行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

十一國慶晚會。（蘇煒然攝）

75周年國慶將推出很多優惠

至於75周年國慶安排，李家超表示要舉辦很多活動，認為國慶有紀念價值、是里程碑，今年主題是「愛國愛港愛社區」，不同社區都舉辦不同活動。此外，他表示透過區議會和關愛隊配合，可令活動做得更好，國慶活動每個地區都已經推動，每一個政策局都在自己範圍推動活動。他預告會在當日推出很多優惠，例如特區成立紀念日所推動的優惠措施，部分在國慶當天推動。

7月16日，行政長官李家超在行政會議前見記者。（盧翊銘攝）