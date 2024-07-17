香港、遼寧經貿關係密切　陳國基：全力加強與東北地區合作

政務司司長陳國基透過視頻在香港遼寧社團總會會所揭幕禮上致辭，指遼寧與香港雖然相隔數千公里，但夥伴關係密切，政府於2014年成立駐遼寧聯絡處，全力加強香港和遼寧以至東北地區的交流合作，貫徹優勢互補、互利共贏的精神。他指，遼寧不時在港舉辦經貿投資推廣活動，用好香港背靠祖國，聯通世界的優越平台，推動遼寧企業走出去，同時把外地企業引進來。



陳國基透過視像在香港遼寧社團總會會址揭幕禮致辭（香港遼寧社團總會提供圖片）

陳國基又指，香港是遼寧最大的外資來源地，截至去年年底，累計投資額已經超過1,150億美元。

何超蕸指香港遼寧社團總會會積極開展社會工作（香港遼寧社團總會提供）

香港遼寧社團總會創會會長何超蕸則稱，總會會積極開展社會工作，擔任團結愛國愛港愛遼人士、深化遼港兩地交流合作的重要平台。香港遼寧社團總會執行會長吳旭洋則稱，遼寧和香港是招商引資的重要夥伴。目前在遼寧的港資企業超過13,000間，不少香港專業人士選擇在遼寧發展。青年事務方面，總會已成功推動東華三院五所屬校與遼寧當地中學簽訂多個姊妹學校協定，未來希望推動更多關心遼港兩地發展的香港青年加入總會，共同發揮「一國兩制」優勢，說好香港故事，為中國式現代化貢獻遼港愛國力量。

香港遼寧社團總會會址揭幕（香港遼寧社團總會提供）

香港遼寧社團總會於2024年6月註冊成立，宗旨是「堅持愛國愛港，凝聚鄉親力量，深化交流合作，共創遼港輝煌」。會址開幕當日，除了政務司司長陳國基透過視像致辭，政務司副司長卓永興也有到場。