施政報告2024｜工聯會倡政府代低收入僱員供強積金　料30萬人受惠

撰文：文維廣
出版：更新：

工聯會今日（19日）向特首李家超就新一份施政報告提交意見。理事長黄國表示，工聯會建議政府待明年積金易平台推出後，政府為月入一萬元或以下低薪僱員，代供強積金供款，預計有三十萬低收入僱員受惠，政府每年開支約十四億元。黃國強調，建議務實並已考慮政府財政狀況：「係好少財政開支，但關顧到三十萬弱勢僱員」。另外，工聯會也建議要推出保證回報的強積金計劃，讓打工仔有更好保障。

工聯會向特首提交對新一份施政報告意見（工聯會直播截圖）

黃國指，強調建議已考慮到政府的財赤問題，形容建議務實，認為明年積金易平台推出後，是合適的時機，由政府代低收入僱員供百分之五的僱員強積金。他指，現時月入七千一百元或以下僱員，不用為強積金供款，考慮到此水平是多年前訂立，故建議以一萬元為分界線。

黃國（中）建議政府為月入萬元或以下打工仔代供強積金（工聯會直播截圖）

工聯會會長、立法會議員吳秋北則指，建議政府在愛國主義教育方面多做工夫，令全港各階層也有國家安全意識，令反中亂港勢力無所遁形。他又指，香港過去百多年裡也有不少鼓舞人心的史跡，建議政府要更好地整理愛國團體的歷史，並作展示。他又指，明年是省港大罷百周年，也是做愛國教育的好時機。

吳秋北強調，雖然本港已有《香港國安法》和《維護國家安全條例》的雙法機制，但法律是最後把關，必須要全體市民全有國安意識，特區政府必須持續做好愛國教育。

吳秋北（中）指政府要持續做好愛國教育（工聯會直播截圖）

另外，工聯會也就改善勞工及人力培訓、扶貧、青年發展和發展旅遊等提出意見，吳秋北強調，未來要聚焦經濟發展，謀發展惠民生。

施政報告2024｜李浩然倡分三年減烈酒稅　用中國白酒說好中國故事施政報告2024｜林順潮：人口要增至千萬　倡研有條件重啟「雙非」施政報告2024｜G19交意見書　陳健波促政府支持科大建第3間醫學院施政報告｜公共運輸票價加幅不貼近通脹　田北辰促成立協調局審批施政報告2024｜三大社團聯會交建議書　引述李家超籲動員鼓勵生育施政報告2024｜民建聯倡撤銷烈酒稅　推動香港成區內酒業貿易樞紐施政報告2024｜新民黨倡向達標公務員派1個月花紅　經濟好派獎金施政報告2024｜首場諮詢見公務員團體　華員會利葵燕：重視公務員施政報告｜李家超：公眾諮詢即日起展開　聚焦發展經濟、改善民生
hotline
施政報告
工聯會
黃國
強積金