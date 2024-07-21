小瀝源住宅地兩年跌價一半　甯漢豪：平常心面對　要按市價出售

沙田小瀝源源順圍住宅用地上周（12日）截標，以6.19億元批出，較兩年前同區顯和里地皮，每呎地價大幅跌價55％。發展局局長甯漢豪承認現時市況不夠熾熱，地價會相對往年好景日子低，會以平常心面對，強調賣地要按市價；而賣地收入主要作基建用途，政府正研究以「片區開發」形式，透過招標交由發展商平整土地、基建及發展，減輕政府財政負擔。



對於容許中標發展商分期付款或提供優惠息率，增加投地意欲的建議，甯漢豪說由於賣地收入是公帑，分期付款影響政府現金流，現階段不太想用這方法。



小瀝源源順圍住宅用地截收11份標書，當中包括鷹君 、中信泰富、長實等，最終地政總署以6.19億元向新鴻基地産批出，每呎樓面地價3952元，價錢較兩年前同區顯和里地皮每呎地價8,802元，大跌55％。

甯漢豪今（21日）出席電視節目時說成交價是市場估計範圍之內，是一個利好訊息，投標發展商都有不同類型，整體而言覺得是一個好訊息；被問及兩年內跌價55%，政府會否下調賣地收入時，甯漢豪說地價按市價出售，市價不夠暢旺和暢旺時候有不同，會以平常心處理。

依家未係一個熾熱嘅情況，會相對往年好景嘅日子低咗嘅，咁我成日都話平常心處理，因為賣地地價收入的確係後果嚟，我哋賣地一定係為咗我哋啲政策嘅目的去推地嘅。 發展局局長甯漢豪

不過賣地屬政府主要收入來源，被問及會否陷入兩難，即一方面要維持政府收入，同時又要兼顧私樓潛在供應量目標，甯漢豪說賣地收入用作基建，如果賣地收入不好景，意味需要研究其他方法，包括片區開發，透過招標交由發展商平整土地、基建及發展，減輕政府負擔，不單靠政府投放的資源，同時不會為保著地價而犧牲私樓供應量。

+ 4

對於容許中標發展商分期付款或提供優惠息率，增加投地意欲的建議，甯漢豪說現階段沒有打算，亦不太想行此步，因為分期對政府公帑現金流都會有影響，估計市民都不容許分期付款，同時不收利息，又質疑措施對發展商的作用。

其實對於發展商作用唔係好大，過去睇到發展商投地都無一個好大嘅訴求，『分期畀我就會踴躍啲啦』，咁反而都係睇佢哋自己策略啦，同埋睇推出嚟嘅地段對佢哋嘅吸引力大唔大。 發展局局長甯漢豪

對於有意見希望先推市區的中型地，甯漢豪說供應比較少，但在策略上會在能力範圍之內盡量考慮。