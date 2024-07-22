全港巡查發現91水浸黑點、13個屬私人處所　民建聯設緊急通知APP

去年9月上旬的世紀暴雨，本港多處嚴重水浸，今年5月天文台再又出紅色暴雨警告信號，民建聯指極端天氣越趨頻密，他們透過實地巡查，發現的91個水浸黑點中，有13個屬私人處所，建議政府針對私人處所訂立清晰防洪指引，及設立專屬的緊急通知應用程式，提早通報有潛在風險的地區及可能對交通的影響，讓有關地區居民早作準備，以防他們發生危險和減少經濟損失。



民建聯今（22日）舉行「防控水浸黑點大行動2024」。（戴慧豐攝）

民建聯今日（22日）舉行「防控水浸黑點大行動2024」，公布巡查發現。他們在今年5至6月期間，由區議員及地區幹事職員，實地搜集一些有實際或潛在水浸風險的水浸黑點。

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全港發現91個水浸黑點 有13個屬私人處所

結果，在全港18區共發現91個水浸黑點，主要涉及雨水積聚地面的問題。水浸黑點主要集中在九龍區，共有45個，其中九龍城及黃大仙分別有13個及12個。新界區共有38個水浸黑點，主要分布於離島及西貢，分別有10個及9個，而鄉村較多出現黑點，因排洪設施相對較少。民建聯指，91個水浸黑點中，有78個屬政府管理，13個屬私人管理，當中不少屬於領展和港鐵。

民建聯立法會議員李世榮表示，有關當局雖在努力完成防泄工程，但工程追不上氣候變化。（戴慧豐攝）

倡設緊急通知APP通報水浸 針對私人處所訂立指引

民建聯立法會議員李世榮表示，有關當局雖在努力完成防洪工程，但工程追不上氣候變化。民建聯建議，渠務署諮詢各區區議會，檢視和更新各區水浸黑點名單，及早部署防洪工作。短期措施方面，可在適當地方加建水閘、護土牆等。另外，可加裝沙井水位檢測預警設備及設立水浸預警通報系統，盡早通報有關部門及市民作協調及準備。李世榮指，內地的預警通報系統會直接傳送短訊至手機用戶，他建議政府設立專屬的緊急通知應用程式，通報水浸、交通阻塞等緊急情況。

針對私人處所的黑點問題，李世榮建議政府定立清晰指引，供私人住戶遵守。他以早前日出康城臨時停車場水浸為例，指出水浸是源於用戶未有及時清理排水渠，非排水系統出現故障。他補充，地政處或規劃署亦可在招標過程中加入相關條款，供承租人遵守。

李世榮展示荔枝角雨水排放隧道照片。（戴慧豐攝）

促研究提升香港整體排洪標準

政府因應去年特大暴雨所反饋的雨量數據，更新《雨水排放系統手冊》，市區排水幹渠系統以「200年一遇」的設計重現期為標準。民建聯建議當局研究提升香港整體，例如市區排水支渠系統和主要鄉郊集水區防洪渠的排洪標準，應付未來可能出現的極端天氣。

今年5月將軍澳4小時內錄得約390毫米雨量，超出該區排水系統負荷（方國珊提供）

極端天氣下，除了去年九月的世紀黑雨外，今年5月將軍澳在4小時內錄得過約390毫米雨量，超出該區排水系統負荷，加上沙泥樹枝堵塞渠道導致雨水積聚地面，加劇水浸問題。部分低窪地區則容易受風暴潮影響引發河道及海水倒灌，雨水會湧入商戶或屋苑，造成不便。