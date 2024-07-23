狄志遠稱40萬赤字不影響工作　新思維明年初辦籌款晚宴填氹

新思維狄志遠回顧議會工作，主動透露今年赤字40萬元，不過不影響工作。另一邊廂，書展有參展出版社的8本書，被主辦方指因涉及敏感題材及有人投訴要求下架，狄志遠表示詫異，認為不是禁書不應該下架，質疑是過分自我審查。



雖然今年書展人流比起往年少，特別是夜晚時間，但因北上潮，北上書籍銷量仍可觀。比起往年，旅遊書銷量增加一成，但整體銷量低了一成。（盧翊銘攝）

狄志遠在茶聚上主動透露今年赤字40萬元，不過不影響工作，他表示職員流失率是零，不會削減人手，辦事處亦繼續營運。對於如何處理赤字，狄志遠指明年初會舉辦籌款晚宴，目標籌得數以10萬元計款項，又表示上次籌款晚宴籌約20萬元，期望今次能籌得40萬元，即為赤字「填氹」。

書展下架8本書 狄志遠：非禁書無危國安 不應自我審查

書展有至少8本書，被主辦方指因涉及敏感題材及有人投訴要求下架，作者包括前立法會議員邵家臻及資深傳媒人區家麟。狄志遠說下架的書不是禁書，亦不涉及危害國安，認為書展應容納這些書，質疑下架和過份自我審查有關，對整個社會風氣不好，亦破壞書展價值。他強調，既然《基本法》23條立法後仍有出版自由，應該確保有關自由的存在，之後會約見政府官員，要求交代下架原因。

現時新思維只有狄志遠是立法會議員，面對明年換屆，被問及會否競逐連任時，狄志遠說會積極考慮，他說主觀來看對黨友有信心，但難以控制客觀因素包括選舉制度，正如上次區議會選舉因提名票不足無法參選。他又說自己一個議員實在是單打獨鬥，有黨友成為議員可幫忙兼顧。

談及黨的前景，他說現時民間聲音變得疲弱，影響多元聲音發展，新思維會繼續動員民間聲音，他又形容成員有「泛民DNA」，認為民眾參與同樣重要。