夏寶龍見陳茂波指香港要識變、應變、求變　通過改革實現更好發展

國務院港澳辦主任夏寶龍今日（23日）上午在北京會見財政司司長陳茂波，夏寶龍表示，對於面臨內外環境深刻變化的香港來說，同樣要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展。



7月23日，夏寶龍會見陳茂波。（港澳辦）

夏寶龍表示，中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革做出了系統部署，對以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業具有重大而深遠的意義。改革開放是當代中國大踏步趕上時代的重要法寶，對於面臨內外環境深刻變化的香港來說，同樣要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展。希望香港特區政府和社會各界深入理解和領會三中全會精神，把握機遇，銳意改革，主動作為，加快推進香港由治及興。

7月23日，夏寶龍會見陳茂波。（港澳辦）

夏寶龍對香港特區政府財經系統為推動經濟發展、維護金融穩定、促進民生改善等方面所作的努力和取得的成效給予充分肯定。他表示，中央堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全力支持香港充分發揮獨特地位和優勢，鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，打造國際高端人才聚集高地，深化粵港澳大灣區合作，在國家對外開放中更好發揮作用。要以紮紮實實的工作貫徹落實三中全會精神，把事情一件件做起來，不斷擦亮香港的一張張「金字招牌」，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。

國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任周霽、室務會成員向斌參加會見。