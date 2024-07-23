夏寶龍見陳茂波：通過改革實現發展　把事情「一件件」扎實做起來

三中全會上周結束，國務院港澳辦主任夏寶龍今日（23日）上午在北京會見財政司司長陳茂波及特區政府財金系統負責人，並在會面中表示，要以紮紮實實的工作貫徹落實三中全會精神，把事情一件件做起來，不斷擦亮香港的一張張「金字招牌」。夏寶龍強調，香港要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展。



三中全會有關全面深化改革的決定全文剛剛公布，國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今(23)早即在北京接見財政司司長陳茂波和香港財金系統一眾負責人。夏寶龍除強調改革開放是中國大踏步趕上時代的重要法寶，香港面臨內外環境深刻變化，也要通過改革實現更好發展。



夏寶龍希望各界把握機遇、銳意改革、主動作為，更耳提面命，敦促要以「扎扎實實」的工作貫徹三中全會精神，「把事情一件件做起來」。



7月23日，夏寶龍會見陳茂波。（港澳辦）

參加接見的除陳茂波外，還包括財經事務及庫務局局長許正宇、金融管理局總裁余偉文、證監會署理行政總裁蔡鳳儀、保險業監管局行政總監張雲正，及強制性公積金計劃管理局主席劉麥軒，幾乎整個特區財金班子都在座。

夏寶龍表示，中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革做出了系統部署，對以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業具有重大而深遠的意義。改革開放是當代中國大踏步趕上時代的重要法寶，對於面臨內外環境深刻變化的香港來說，同樣要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展。希望香港特區政府和社會各界深入理解和領會三中全會精神，把握機遇，銳意改革，主動作為，加快推進香港由治及興。

7月23日，夏寶龍會見陳茂波。（港澳辦）

夏寶龍：要以紮紮實實的工作貫徹落實三中全會精神 把事情一件件做起來

夏寶龍對香港特區政府財經系統為推動經濟發展、維護金融穩定、促進民生改善等方面所作的努力和取得的成效給予充分肯定。他表示，中央堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全力支持香港充分發揮獨特地位和優勢，鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，打造國際高端人才聚集高地，深化粵港澳大灣區合作，在國家對外開放中更好發揮作用。要以紮紮實實的工作貫徹落實三中全會精神，把事情一件件做起來，不斷擦亮香港的一張張「金字招牌」，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。

國務院港澳事務辦公室分管日常工作的面主任周霽、室務會成員向斌參加會見。

憲報在上周五(19日)、即三中全會閉幕翌日，公布陳茂波會在22至24日離港公幹，但當時未有交待詳情。

二十屆三中全會。（新華社）

三中全會《決定》有3條涉港澳

中共二十屆三中全會日前通過《關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化決定》，新華社公布全文，合共15個部分60條，當中有3條涉及港澳，首先是第19條，決定指要完善實施區域協調發展戰略機制，推動京津冀、長三角和粵港澳大灣區等地區，更好發揮高質量發展動力源作用。

第二項涉及港澳的是第27條決定，條文說要優化區域開放布局，發揮沿海、沿邊、沿江和交通幹線等優勢，實施自由貿易試驗區提升戰略，加快建設海南自由貿易港，並要發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港和澳門打造國際高端人才集聚高地，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制；深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接；完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。

第三項涉及港澳的決定為第32條，提到要完善大統戰工作格局，完善發揮統一戰線凝聚人心、匯聚力量政治作用的政策舉措，更好發揮黨外人士作用，制定民族團結進步促進法，增強中華民族凝聚力，系統推進國家宗教中國化，加強宗教事務治理法治化，並完善港澳台和僑務工作機制。