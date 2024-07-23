三中全會後夏寶龍見陳茂波　劉兆佳：要求拿出膽識推動制度性改革

中共二十屆三中全會通過《關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化決定》，周日（21日）公布全文，當中有3條涉及港澳。就在此時，港澳辦主任夏寶龍今日（23日）在北京接見財政司司長陳茂波一行，提出香港要「通過改革實現更好發展」，又指香港政府和各界要「把握機遇，銳意改革，主動作為」。



全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，在這個時間點接見陳茂波，並不一定表示夏寶龍要求特區政府把金融和經濟問題視為當前特區政府要處理的頭號問題，不過他指，夏寶龍是要求特區政府呼應三中全會的精神，拿出勇氣、膽識和創新精神推動制度性的改革。



7月23日，夏寶龍會見陳茂波。（港澳辦）

夏寶龍接見陳茂波時表示，對於面臨內外環境深刻變化的香港來說，同樣要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展。希望香港特區政府和社會各界深入理解和領會三中全會精神，把握機遇，銳意改革，主動作為，加快推進香港由治及興。

他又提到，中央支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，打造國際高端人才聚集高地，深化粵港澳大灣區合作，在國家對外開放中更好發揮作用。

7月23日，夏寶龍會見陳茂波。（港澳辦）

發展國際金融中心、推進人民幣國際化 乃重要工作

對於三中全國後隨即接見陳茂波，是否將金融和經濟問題放在政府要處理的頭號問題，劉兆佳認為不一定，指時間上可能是巧合，但指出進一步擴大和發展香港國際金融中心、推進人民幣國際化乃特區政府的重要工作。

對於今次會面，劉兆佳認為，夏寶龍是要求特區政府呼應三中全會的精神，拿出勇氣、膽識和創新精神推動制度性的改革，來掌握和用好三中全會決定為香港帶來的機遇。

要擴大香港金融市場的廣度和深度

劉兆佳不評論政府要做哪些制度性改革，但表示總體目標應該是讓香港能夠以加快速度推進高質量的國際金融中心的建設，擴大香港的金融市場的廣度和深度，以及讓香港能夠為「一帶一路」沿線國家提供更多金融服務。他強調，香港必須在美西方打壓下，做好防範和應對金融風險的制度性工作。