施政報告2024｜立法會C15+倡推出盛事交通住宿套票　鼓勵旅客過夜

部份立法會「C15+」議員今（24日）會見行政長官李家超提交《施政報告》建議書，就着文化旅遊、經濟、創科等方面提出建議。陳紹雄指，行政長官花一個半小時細心聆聽建議，亦有對建議作出回應。陳引述李家超形容，涉及與外地政府共同制定政策如「十月懷胎」，需要時間醞釀，互相合作磨合。蘇長荣則形容，與李家超對談是「暢所欲言」。



本次會見特首的議員包括朱國強、尚海龍、林素蔚、林筱魯、梁文廣、陳月明、陳紹雄、黃錦輝、楊永杰、劉智鵬、鄧飛和蘇長荣。



部份C15+議員今日會見特首。（黃浩謙攝）

將非物質文化遺產扣連盛事 發展「影視文化歷史街區」

發展文化旅遊為議員建議的重點之一。楊永杰認為，配合「無處不旅遊」，應推動與體育、演唱會相關的粉絲經濟，建議推出盛事交通住宿套票，鼓勵旅客過夜。劉智鵬認為未來可拓展為「無處不非遺」，林筱魯亦提出同一觀點，建議將非物質文化遺產活動扣連其他盛事，又認為可於北部都會區及大嶼南試行鄉郊建設及保育「共生共長」。

梁文廣則提出政府應活化香港地道特色景點，將油麻地警署連同果欄、廟街組合發展為「影視文化歷史街區」。而林素蔚認為香港缺乏文化自信，建議打造「香港影城」，重演電影場景，並加入李小龍、張國榮主題館。

施政報告應緊扣三中全會 未來與大灣區做好優勢互補

中共二十屆三中全會中提到，香港要完善實施區域協調發展戰略機制；要鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港和澳門打造國際高端人才集聚高地；完善港澳台和僑務工作機制。

蘇長荣認為，新一期《施政報告》必須緊扣三中全會報告中有關香港的內容，又稱政府是時候通過制度優化，刺激施政體系的主動作為。陳紹雄指出，三中全會顯示國家深化改革及推進新質生產力的決定，認為香港應抓好機會，在未來五年內與大灣區城市做到優勢互補。

陳紹雄又談到發展低空經濟，指香港不應單打獨鬥、獨善其身，而是應與大灣區成熟的低空經濟產業鏈合作。他指香港在專業服務上有優勢，可擔任為意外風險評估的角色。

倡設人工智能高等研究院 並發展創科生產線

於創科發展方面，尚海龍認為，政府在創科投資上應再加碼，以推出產品、服務及帶來稅收，又指可在香港設立人工智能高等研究院。鄧飛認為，目前創科發展下游的生產線不活躍，認為可參考歐盟規定中國汽車商須在歐洲設廠的做法，要求購買香港IP的生產商在港設立部份生產線。

黃錦輝提出，為發展新質生產力，政府應制定人工智能相關的策略性規劃。他指目前政府有關人工智能的工作主要與版權資訊、私隱等與實際操作相關，建議可以擴充至與發展經濟相關，以人工智能創造新經濟。在發展未來創科樞紐的新田科技城上，陳紹雄稱政府不應抱住傳統思維，應以嶄新思維推進，又建議成立專屬管理局。

成立「中央學歷公證中心」打擊假學歷

教育方面，劉智鵬籲優秀學校擴大學額供「高才通」人才子女入讀，稱「人才的子女都是優才」。有見近期揭發以假學歷申請入學，鄧飛倡成立「中央學歷公證中心」，各大專院校可在一個平台查閱，亦可帶動香港公證服務。