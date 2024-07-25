柴灣「樂建居」流標｜何永賢：如息口不變未必重推　研究調整條款

房務局局長何永賢今（25日）回應有關首幅私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」的柴灣地皮流標，認為發展商因環球息口高而影響入標意欲。至於何時會再次推出，當局會審視第四季息率走勢，也承認若臮口不變時未必重推地皮，未來數月會諮詢業界對調整招標安排的意見，包括研究推出其他更具吸引力地塊、調整項目參數及招標條款等。



她又稱，同意地皮選址有調配空間，未必為原定地皮，視乎市民對什麼區份興趣更大。



房屋局局長何永賢認為，流標因息口高企，影響發展商入標意欲。（黃浩謙攝）

「樂建居」首幅位於柴灣祥民道的地皮，四個月招標期僅收到1份標書，地政總署昨日（24日）宣布因地價標金未達政府制定底價而流標。

「因時制宜」不會定下重推時間表 研究調整條款

她解釋，原本預計6月中息率會下調，但最後並沒有發生，認為流標是因息口高企影響發展商入標意欲所致。她承認，息口不變時未必會重推地皮，會「因時制宜」。她指不會定下重推的時間，因經濟環境走向複雜，變化不時出現，會保持警覺性、做好策略部署，小心推行 。她又稱，於2023至2024年度推出三幅地皮的計畫不變，但同意地皮選址有調配空間，未必為原定地皮，視乎市民對什麼區份興趣更大。

對於如何調整推地策略，何稱有收到社會各界對售價折扣、發展商要一次性推售單位等條款，及現時經濟環境下發展商偏向審慎的意見。她稱會作研究，但強調調整仍要維持保持項目特質和元素，不能偏離原先原則，包括繼續有私人市場的參與。

柴灣祥民道「樂建居」住宅地。

招標期長 給予時間與銀行商討

至於項目的招標期已較一般的六至八星期為長，何永賢解釋，因「樂建居」計劃設計上希望私人參與建造資助房屋，單位以65折價錢出售，柴灣的地皮亦有斜坡，招標期較長是讓發展商有時間作工程估算、和銀行商討利息估算，之後的2項「樂建居」項目亦會沿用較長招標期的做法。

香港測量師學會的土地政策小組主席劉振江分析，發展商考慮到買賣收益未必能蓋過建造成本。（黃靜薇攝）

地政與市場計算有分歧 建議先參考市場

香港測量師學會的土地政策小組主席劉振江分析，發展商考慮到因為有斜坡而令建造成本較高，而計算到賣樓收益未必能蓋過所用開支，因此最後較少發展商投標。他分析，唯一入標者為承建商，因在工程中已能獲利，但在標金計算上未能符合地政總署要求，形容無法批出土地有點可惜。他指出，地政總署與市場在補地價、項目未來樓價、建築費用皆有分歧，建議地政總署下次招標前參考市場對項目看法，以合適估算地價，又指售樓樓價訂明的折扣率，也是發展商主要考慮因素，建議政府作調整。