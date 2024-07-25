施政報告｜稱載人航天工程展可更震撼　吳傑莊倡設航天主題樂園

國家在航天科技的發展近年屢有突破，香港科學館去年底至今年初亦有相關展覽。選委界立法會議員吳傑莊認為場面可更震撼，向特首提交《施政報告》建議時提出，向中央借出大型的航天設備，以至上過太空的載具，在香港展出。長遠可在北部都會區或離島，建設一個中國航天科技的主題樂園。



政府銳意發展香港成為Web3樞紐，吳傑莊認為可進一步推動發展，建議研究去中心化自治組織（DAOs），以及盡快就法幣穩定幣發行人及虛擬資產場外交易所（OTC）設立監管制度等。



中國載人航天工程代表團參觀「中國載人航天工程展」，當中展示神舟十三號載人飛船返回艙。（資料圖片/政府新聞處）

國家《十四五規劃綱要》明確支持香港發展成為國際創新科技中心，並鼓勵航天工業的發展。吳傑莊說香港作為國際大都會，擁有「一國兩制」、背靠國家的獨特優勢，香港是全球發展航天科技產業最具優勢的地區之一，香港可以透過國際貿易中心的窗口，發展國家航天商業，將傲視國際的航天技術出口。

吳傑莊認為在香港科學館和香港歷史博物館舉行的「中國載人航天工程展」，吸引大量市民和遊客入場參觀，但場面可以造得更加震撼。(吳傑莊提供)

建議中環海濱舉辦「中國航天科技嘉年華」

宣傳方面，吳傑莊認為去年底至今年初在香港科學館和香港歷史博物館舉行的「中國載人航天工程展」，吸引大量市民和遊客入場參觀，但場面可以造得更加震撼，建議香港可以向中央借出大型的航天設備，以至上過太空的載具在香港展出，例如樹立中、小型火箭作為新地標，定期舉行大型航天科技博覽會，更可配合遊樂設施，在戶外例如中環海濱舉辦「中國航天科技嘉年華」，事前做好對外地遊客的宣傳、預先設計相關紀念品和商品，在場設銷售區，吸引遊客打卡和購買產品。至於長遠方面，他說可在北部都會區或離島，建設一個中國航天科技的主題樂園，對市民和遊客有一定吸引力，而且也可突顯香港創科中心的角色，更好宣揚中國故事。

進一步推動香港成為Web3樞紐

政府去年發表《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》，說明政府對行業的政策立場和方針，吳傑莊稱方向正確，市場對此反應踴躍，從業界收到不少意見，認為政府可以再進一步加強措施，推動香港成為Web3樞紐。

具體建議包括研究去中心化自治組織（DAOs），推動香港Web3創新的可能性，並探討具體的政策和法規建議，以支持和規範DAOs在香港的健康發展。盡快就法幣穩定幣發行人及虛擬資產場外交易所（OTC）設立監管制度，並且適度放寬規限，容許更多投資者參與買賣，聯通內地和國際市場，以及利用灣區優勢，做好區域內Web3產業融合互通等。

web3

加強香港對外窗口角色，設內地省市駐港聯絡處

特區政府目前在內地設有五個辦事處，分別在北京、上海、廣州、成都和武漢，每個駐內地辦事處下又設立至少兩個聯絡處。吳傑莊留意到，內地31個省及15個副省級城市，在港並無設立直接的聯絡機構。鑑於內地與香港交流合作日益頻密，内地省市的GDP日益增長，加上香港作為國家聯通世界的重要窗口，建議在推展建設中的北部都會區撥地建設內地省市駐港聯絡處或辦公大樓，加強與內地31省及15副省市的溝通聯繫，提升政府對政府工作、加深內地各省市與港的合作交流和經貿關系，促進投資，也好協助內地企業走出國際，以及更好支援內地來港人才在港發展，產生更大的協同效應。