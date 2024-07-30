張家朗奧運奪金｜楊潤雄讚表現出類拔萃 鄧炳強稱「捱眼瞓都抵」
撰文：蕭通
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張家朗在香港時間今日（30日）於巴黎奧運的花劍個人賽奪金，成功衛冕。文化體育及旅遊局局長楊潤雄致賀，稱張家朗表現出類拔萃，在奧運會展示了香港運動員的風采。保安局局長鄧炳強則在其社交專頁讚揚，張家朗劍神之名當之無愧，稱「捱眼瞓都抵！」
楊潤雄在巴黎表示，張家朗在此最高水平的比賽中越戰越強，衞冕成功。他和香港市民一樣欣喜萬分，深感驕傲。張家朗連續兩屆於奧運會中勇奪金牌，實屬難能可貴。他在巴黎再次親睹中國香港代表團取得金牌，非常興奮。
鄧炳強則在社交專頁稱，香港人劍神張家朗同女飛魚何詩蓓今日勇猛登場，他由傍晚開始緊貼賽事，睇到非常緊張。「家朗嗰場，睇到我爆血管，佢終於不負眾望，幫我哋香港再添金牌，劍神之名當之無愧。」
期待何詩蓓再接再厲
他又稱，詩蓓勇奪200自銅牌，對指方大賽經驗豐富，期待她之後再接再厲，定必會發揮最佳水準，稱「香港人繼續撐你！」
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