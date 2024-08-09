李家超主持三中全會精神研習會　指示以進一步全面深化改革為己任

行政長官李家超今早（9日）親自主持研習會，與司局長等特區政府主要官員闡述二十屆三中全會的重要性和《決定》的重要內容。他在社交平台則發文稱，己指示官員深刻學習三中全會精神，貫徹落實、融匯貫通在日常工作中，以進一步全面深化改革為己任，為國家的發展和民族的復興偉業，以至香港的由治及興和長期繁榮穩定不懈努力並作出貢獻。



據悉，會上分發的「紅皮書」概括交代三中全會《決定》的重點，指香港必須把握國家進一步深化改革，推進中國式現代化所帶來的機遇，及《決定》中有關中央深化改革的系統部署重點等。



行政長官李家超今日（八月九日）在行政長官辦公室主持研習會，與司局長等特區政府主要官員一同認真學習及深入理解二十屆三中全會精神。（政府新聞處）

李家超高度重視二十屆三中全會及《決定》，今日在行政長官辦公室親自主持研習會，與司局長等特區政府主要官員一同學習及深入理解三中全會精神，李家超向與會者闡述二十屆三中全會的重要性和《決定》的重要內容，及對香港未來發展的意義。

《決定》讓香港在國家對外開放發揮積極作用

他表示，二十屆三中全會研究了國家進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，對香港以至全世界都有深刻影響，其中多項重要內容與香港相關，包括要發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港打造國際高端人才集聚高地，深化粵港澳大灣區工作等，讓香港在國家對外開放發揮積極作用。

二十屆三中全會。（新華社）

李家超：更積極融入國家發展大局

李家超表示，二十屆三中全會不單引領國家邁向中國式現代化和高質量發展，對香港的長遠發展、長治久安亦同樣至關重要。香港在國家改革開放中一直扮演積極角色，作為內地聯通世界的「超級聯繫人」和「超級增值人」，香港更發揮着「走出去」和「引進來」的重要作用。面對百年未有之大變局加速演進，香港將更積極融入國家發展大局並充分發揮特區的獨特優勢，實現自身突破，以香港所長，貢獻國家所需。

他指示官員深刻學習二十屆三中全會精神，貫徹落實、融匯貫通在日常工作中，為促進國家與香港的高質量發展和中國式現代化建設而努力。他又指，特區政府會堅決貫徹二十屆三中全會精神，致力把握機遇，在發展中鞏固和增強優勢，推進香港由治及興，為中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。

李家超親自向主要官員講解三中全會精神（李家超Fb）

會上，政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、政制及內地事務局局長曾國衞和公務員事務局局長楊何蓓茵亦作分享。