三中全會｜楊何蓓茵：深化人事制度改革有啟發　強化公僕管理

行政長官李家超今早（9日）主持由主要官員參與的二十屆三中全會精神研習會，指示官員要深刻學習三中全會的精神：「以進一步全面深化改革為己任」。有份在研集會上作分享的公務員事務局局長楊何蓓茵稱，三中全會《決定》提到要深化幹部人事制度改革，對公務員事務局的工作有啟發，當局必須繼續強化公務員表現管理，及加強公務員對國家事務的認識和提升國際視野及大局觀念。



楊何蓓茵

李家超在今日的研習會上，指示官員要深刻學習三中全會精神，貫徹落實、融匯貫通在日常工作中。楊何蓓茵指，三中全會的重點精神是「改革」，以經濟體制改革為牽引，全面部署各領域各方面的改革。三中全會《決定》提到要深化幹部人事制度改革，對公務員事務局的工作有啟發。

有責任裝備好公務員 發揮聯通世界的作用

楊何蓓茵指，公務員事務局雖然不是直接與金融、航運、貿易、吸引高端人才來港等有關，但有責任裝備好公務員，讓他們與業界一起發揮好為內地聯通世界的作用。政府必須繼續強化公務員表現管理的工作，激勵、嘉許和提拔表現優秀的員工，另一方面，對持續工作表現欠佳的人員，也要適時處理。

她指，去年加設了「行政長官表揚榜」，也簡化了為公眾利益着令工作表現持續欠佳公務員退休的機制，局方會繼續檢視各方面的公務員管理制度，以達到去蕪存菁的目的，使公務員隊伍對香港的長遠發展、對國家深化改革開放，作出更大擔當和貢獻。

未來要加強公務員對國家事務的認識

她又稱，未來的公務員培訓工作，特別是領導發展的培訓，會加深、加強對國家事務的認識和提升國際視野及大局觀念。在國際視野方面，會「全球北方」和「全球南方」並重。

李家超親自向主要官員講解三中全會精神（李家超Fb）

李家超有指示官員以進一步全面深化改革為己任

李家超除指示官員學習三中全會精神外，也有指示：「以進一步全面深化改革為己任」。今早的研集會上，她是幾位有份進行分享的問責官員，其他分享的官員包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波和政制及內地事務局局長曾國衞。