巴黎奧運｜中聯辦及港澳辦向香港代表團發賀電　讚詮釋獅子山精神

巴黎奧運會將於周日（11日）閉幕，中聯辦、國務院港澳辦分別向中國香港代表團發賀電，讚揚表現出色，獲得了2枚金牌、2枚銅牌的歷史最好成績，生動演繹獅子山精神，



中聯辦籲再接再厲 激發港人在改革開放大潮同心同力

中聯辦指出，在過去16天時間，中國香港代表團運動健兒在賽場上表現出昂揚向上、頑強拼搏的優良作風，書寫了「劍指世界第一、雙劍同摘雙金」的傳奇故事，充分展現了新時代香港青年自強不息、永不言棄的精神風貌，生動演繹了「打不死、摧不垮」的獅子山精神，為新階段香港推進高質量發展帶來了堅定信心和有益啟示，為香港凝心聚力注入了強大的精神力量。

當前香港正意氣風發邁入由治及興新征程，希望代表團全體人員再接再厲，大力弘揚奧林匹克精神和中華體育精神，繼續在國際賽場上為國家、為香港爭光，激發香港青少年參與體育運動的熱情，激勵全體港人在新一輪改革開放大潮中同心同力、勇於創新，積極識變、應變、求變，為維護香港長期繁榮穩定，推動強國建設、民族復興作出更大貢獻。

何詩蓓今屆奪得兩面銅牌，歷來累積兩銀兩銅，奧運獎牌數是香港體壇之最。（路透社）

港澳辦讚頑強拼搏 國家感驕傲自豪

國務院港澳辦指出，中國香港代表團運動健兒自強不息、頑強拼搏、開拓進取，生動詮釋了獅子山精神，展現了新時代香港青年奮力打拼、追逐夢想的精神風貌，爲香江傳奇譜寫了新的青春華章，祖國爲他們感到驕傲和自豪，國務院港澳事務辦公室表示熱烈祝賀。

港澳辦又表示，國家當前已踏上以中國式現代化全面推進強國建設、民族複興的新征程。在新的起點上，希望他們繼續發揚奧林匹克精神和中華體育精神，以更加優異的表現，進一步激勵全體港人凝心聚力、砥礪奮進，全力拼經濟、謀發展，爲開創香港由治及興的美好未來，繪制「一國兩制」更加豐富多彩的美麗畫卷，實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的貢獻。