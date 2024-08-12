澳門特首選委會選舉｜投票率88.12%創新高　逾120當選人首次參選

澳門行政長官選舉委員會委員選舉周日（11日）舉行，由348名候選人競逐344席。選舉管理委員會當晚8時37分公布初步點票結果，本屆共有5,521名選民投票，整體投票率88.12%。總投票人數和總體投票率，均創歷屆新高，反映選民更踴躍參與選舉。



圖為2024年8月11日，行政長官選舉管理委員會向傳媒總結整體投票情況。（澳門新聞局圖片）

截至周日晚上8時20分，各票站均已完成點票工作。綜合各站數據，共有5,346張有效票，佔已投選票的96.83%，空白票和廢票則分別為18張和157張，各佔已投選票的0.33%及2.84%。

今屆選舉中，指定了提名表簽署人的法人選民及投票人數均超越上屆，而總體投票率亦高於上屆的87.20%。

選舉結果顯示，當選人中有120多人屬首次參選，將成為選委會中的新面孔，為選委會帶來新氣象，而且當選人平均年齡較上一屆年輕，反映澳門年青一輩關心及積極參與特區的政治活動。各界別、界別分組的選委候選人得票，已上載至澳門行政長官選舉網頁。