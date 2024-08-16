消防安全條例｜倡未遵辨指示可判監 田北辰：過去1年7宗告業主
撰文：馮子健
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立法會今日（16日）審議《2024年消防安全(建築物)(修訂)條例草案》，實政圓桌立法會議員田北辰建議，如未有遵辦「消防安全指示」應提升到監禁刑罰，惟保安局常任秘書長李百全表示，過去5年到10年的事件，大部份是檢控法團。不過，田則表示過去一年被檢控及罰款個案中，7宗案件單均控告業主，證明找到個人責任絕對不難，亦反映局方說法不成立。
田北辰：香港人「出晒名係唔怕罰錢怕坐監」
田北辰指，早前在特別財會及立法會大會均提出，為何未有遵辦「消防安全指示」無監禁刑罰，本次在法案委員會再提出相同疑問，望政府及議員再就此作出考慮。
他重提保安局曾回答指，個案很難找到個人責任，增加監禁刑罰較困難，而罰款比較容易。不過，他表示，過去一年被檢控及罰款個案中，7宗案件單均控告業主，故局方講法不成立，又稱法庭會就此把關，對政府不增加監禁刑罰感到不解。他又稱，香港人「出晒名係唔怕罰錢怕坐監」，認為用監禁刑罰加強阻嚇性並不過分。
條例賦權政府為舊樓改善消防設施
條例旨在修訂消防安全條例，賦權政府為舊樓改善消防設施，再向業主追收工程費和徵收20%附加費，為免業主過份倚賴政府代辦工程。當局建議提高不遵從「消防安全指示」的最高罰款由2.5萬元增至10萬元；不遵從「符合消防安全令」的最高罰款，由5萬元增至20萬元。
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