施政報告｜李家超讚港人食腦多橋　冀文化體育旅遊發展百花齊放

《施政報告》諮詢期已展開約1個月，今日（18日）早上李家超到大埔官立小學出席首場地區諮詢會，率領司長及其他官員，與受邀出席市民討論「拼經濟謀發展」、「惠民生添幸福」兩個主題。



8月18日，特首李家超率領司局長到大埔官立小學出席首場施政報告地區諮詢會。（蘇煒然攝）

8月18日，特首李家超率領司局長到大埔官立小學出席首場施政報告地區諮詢會。（蘇煒然攝）

8月18日，特首李家超到大埔官立小學出席首場施政報告地區諮詢會，出席的包括財政司司長陳茂波。（蘇煒然攝）

首場地區諮詢大埔舉行 李家超：現時是惠民生、添幸褔好時機

李家超先在諮詢會發言，他說衷心感謝市民冒雨抽空出席諮詢會，回顧過去兩年施政報告均認真考慮每個意見，今次受邀來臨的有不同界別的市民，包括青年、少數族裔等。李家超說香港大致安全平穩，是惠民生添幸褔最好的時機，希望市民毫無保留提出意見，全部司局長都親身或派副手出席。

8月18日，特首李家超到大埔官立小學出席首場施政報告地區諮詢會。（片段截圖）

8月18日，特首李家超率領司局長到大埔官立小學出席首場施政報告地區諮詢會。（蘇煒然攝）

多個政黨代表獲邀出席 有人冀增加香港旅遊賣點

有藝術界從業員說人才培訓交流等要有更多著墨；經民聯沙田區社區主任周秉謙說香港要有特色吉祥物，增加香港賣點，古蹟也可增加商業元素，落實無處不旅遊；有青年關心居住問題，希望調整公屋、居屋供應，重推租置計劃等，協助青年上樓；有市民希望成立虛擬資產的監管局，大力推動投資者教育；勞聯譚金蓮關注勞工議題，希望交通費補貼增加對跨區工友的支援，並重組新界西巴士線等。

8月18日，特首李家超到大埔官立小學出席首場地區諮詢會。（片段截圖）

法律界特首選委范凱傑說，未來香港發展可針對八大中心的行動網領，他認為落實時市民感覺有距離感，舉例國家要以民塑旅，文化和旅遊結合有摸索期，認為十八區要發展特色旅遊，除了「量」，「質」也很重要，要以中國文化吸引外地朋友。

8月18日，特首李家超率領司局長到大埔官立小學出席首場施政報告地區諮詢會。（蘇煒然攝）

李家超：體育發展要做大、做深、做強 文化體育旅遊混為一體

李家超綜合回應時先感謝發言市民，形容大家關注的事情與他關注的很一致，包括八大中心如何深化鞏固，尤其是金融中心；另外聽到大家關注文化、體育、旅遊方面，他說非常高興港隊在巴黎奧運成績好，令人眼前一亮，今屆奪取兩金兩銅佳績，代表香港多年努力，多謝運動員多年付出，未來希望做大、做深、做強，他很重視文化、體育、旅遊混為一體，提到近期有好消息，包括大熊貓龍鳳胎和一對新熊貓來港，如何共冶一爐發展文化體育旅遊，拼經濟謀發展，令市民受惠是非常重要；對於交通津貼問題，李家超說理解市民對交通居住的需要。

8月18日，特首李家超到大埔官立小學出席首場施政報告地區諮詢會。（片段截圖）

新民黨劉文杰冀協助轉介病人北上看症

新民黨社區主任劉文杰說病人壓力很大，很多時要北上看醫生，關注醫衞局會否協助轉介病人北上看症，尤其是眼科、牙科，因市民北上看醫生掛號時遇到技術上的困難，希望局方幫忙。有沙田居民說建議香港設義工旅遊大使，包括協助旅客打卡等，並參考海外地方每幾個路口便有簡單的指南方便遊客，希望香港仿傚。有北區大學生說新田科技城的分工和定位，可與深圳互利互助，包括教育城和大學合作興建實驗室，由深圳批發，再由香港提供專業服務。

8月18日，特首李家超率領司局長到大埔官立小學出席首場地區諮詢會。（蘇煒然攝）

有出席者希望政府加強支援照顧者；有離島居民關注偏遠鄉郊網絡覆蓋不足，影響工作學習機會，又認為離島交通落後，建議政府探討不同類型的船務和營運方法，善用新能源交通工具和發展低空經濟試點。有屯門區中六學生說日本會讓兒童選擇玩樂設施，香港可以仿傚做法。

8月18日，特首李家超率領司局長到大埔官立小學出席首場地區諮詢會。（蘇煒然攝）

李家超：必然與深圳共同研發 優勢互補

李家超說青年是香港的未來，他們的關注點一定要聽取，政府會精益求精，又說聽到大家關注照顧者、離島通訊需要等。大灣區優勢互補方面，李家超說兩地合作無間，政府有派專人與內地討論合作，雖然未必會公開細節，但兩地共同研發是必然的合作。

8月18日，特首李家超率領司局長到大埔官立小學出席首場地區諮詢會。（蘇煒然攝）

民建聯沙田地區委員會界別區議員羅婉珮說沙田缺乏婦女健康設施，希望未來搬走的大圍的一所診所，可用作興建相關設施；鼓勵生育方面，她建議提高供養子女免稅額、提供育兒假等，令年輕父母不用依靠「四大長老」。有證券從業員反映證券商倒閉情況嚴峻，希望施政報告有多著墨。有屯門區從事教育界的出席者關注兒童健康，提議可再培訓已退休的業界前線人員加強相關工作，包括校長、老師等

李家超說，證券金融界面對環球不確定因素，例如美國大選、息口走勢、地區衝突或戰爭等，即使有錢都不敢大膽動作，但他說全球經濟重心東移，形容是世界經濟發展的新引擎，現時香港處於過渡期，政府會檢視如何加大力度，共度困難。

8月18日，特首李家超率領司局長到大埔官立小學出席首場地區諮詢會。（蘇煒然攝）

前議員邱榮光：林村河可做到巴黎塞納河效果

進入小組討論環節，居住大埔的前大埔區議員邱榮光希望白石角車站可提速提效盡快完成；旅遊方面，他說「大埔有條林村河，大家睇巴黎奧運有條萊恩河（塞納河），其實大埔林村河或者香港地質公園完全可以做到類似嘅功效，而且可以好快做得到」。有市民提議，非中國籍香港永久居民往內地通行證，可涵蓋至非中國籍香港非永久居民，方便人才流通。

有中小企代表建議中小企市場推廣基金由100萬提升至150萬，形容商界申請銀行戶口有困難，影響企業運作。有製造業代表說銀行收緊貸款審批，反觀內地銀行支持企業融資，希望政府和銀行幫助業界渡過寒冬。

李家超說，財政司司長就融資問題已和銀行業界代表等，討論如何互相體諒，已明確表示需共同支援對方。