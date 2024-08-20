新聞從業員評新聞自由指數僅25分新低　公眾評42.2分仍低位徘徊

香港記者協會發表最新「新聞自由指數」，指新聞從業員對新聞自由指數的評分跌至2013年有紀錄以來新低，只有25分，較去年下跌0.7分。而公眾評分則回升至42.2分，按年上升0.8分，但仍接近2019年以來的低位。



記協2024年新聞自由指數調查，受訪市民和新聞從業員對新聞自由的評分。（記協提供）

新聞從業員評分自2018年連年下跌

記協委託香港民意研究所在3月至5月進行調查，訪問了1,007名公眾及251名新聞從業員。結果顯示公眾的評價為42.2分，仍處於2019年以來41至43分的低分數區間範圍。新聞從業員評分更自2018年起持續下跌，今年為25分。

問卷訪問公眾對比1年前新聞自由有否改善，有53%表示較去年倒退，比例遠高於2022年調查的46%。認為有改善的公眾佔13%，亦較2022年調查的19%下降。

記協2024年新聞自由指數調查，53%公眾認為新聞自由較1年前倒退，13%表示有改善。（記協提供）

「傳媒立場取態多元化」公眾評分下跌

細項評分方面，滿分為10分，公眾受訪者在「傳媒立場取態多元化」一項的評分下跌0.2分，最新為4.7分，是10個細項之中唯一下跌，反映公眾認為傳媒立場取態趨向單一。公眾評分最低分的細項是「批評中央政府時有顧忌」，有3.3分，其次是「老闆或管理層向員工施壓」，有3.4分。而最高分為「發揮監察的功能」，有5分。

記協2024年新聞自由指數調查，受訪市民和新聞從業員的十大細項評分。（記協提供）

新聞從業員細項評分全不過半

至於新聞從業員的細項評分有3項下跌，分別是「批評特區政府時有顧忌」、「法例確保可獲取所需資訊」以及「發揮監察的功能」。評分最低的項目為「批評中央政府時有顧忌」，只有1.5分，第二是「自我審查」有1.8分，而最高分為「批評大財團時有顧忌」，有4.8分，亦即沒有任何細項得到5分或以上。

對於過去1年的新聞事件對新聞自由構成損害，94%新聞從業員受訪者認為，黎智英被控違反國安法案件開審，對新聞自由損害大。90%認為政府拒絕3名曾來港採訪反修例事件的外國記者入境，對新聞自由損害大。88%認為《南華早報》記者在北京採訪後失蹤損害大。85%認為《明報》結束尊子的政治漫畫專欄損害大。

陳梓華提及，Mark Simon認為黎智英被捕於2020年8月被捕是「好事」，可令《蘋果日報》銷量上升。(資料圖片)

新聞從業員擔憂23條立法損害新聞自由

另外，有92%新聞從業員認為，《基本法》23條立法對新聞自由造成頗大或極大損害。公眾方面，有39%認為《基本法》23條立法對新聞自由造成頗大或極大損害。2020年的調查當中，52.5%公眾認為實施《香港國安法》對新聞自由造成頗大或極大影響。

記協2024年新聞自由指數調查，受訪市民和新聞從業員對於《基本法》23條對新聞自由影響的看法。（記協提供）

對於新聞從業員與公眾之間的差異，記協認為23條立法諮詢期較短，社會未如2020年《香港國安法》立法般熱烈討論，而公眾亦可能認為《香港國安法》實施後對新聞自由已有一定限制，《基本法》23條立法與《香港國安法》差異不大，故較少公眾認為有大損害。

至於新聞從業員方面，記協認為他們擔憂工作時可能誤觸法例，例如觸犯有關國家機密的條文。