巴黎奧運｜李家超宴請港隊：不論有獎牌與否，都以你們每一位為傲

港隊在巴黎奧運奪得兩金、兩銅佳績，特首李家超今日（21日）在禮賓府宴請代表團，歡迎他們載譽歸來，他說「不論有獎牌與否，我們都以你們每一位為傲」，政府會繼續支持香港體育事業發展，支持香港健兒實現奧運格言——「更快、更高、更強、更團結 (Faster, Higher, Stronger – Together)」。



李家超在禮賓府宴請代表團，熱烈歡迎在世界舞台上展現非凡力量的運動員、教練和醫療團隊成員載譽歸來。(李家超FB)

李家超再次恭喜詩蓓和旻憓在巴黎奧運會取得佳績。希望兩位繼續朝著自己的目標努力，為年輕一代樹立榜樣。(李家超FB)

李家超說幾位劍擊、柔道和跆拳道的運動員面對實力強勁的對手時，展現出的毅力、技巧和拼搏精神。(李家超FB)

李家超：運動員不屈不撓精神感動全港市民

李家超在社交平台Facebook表示，港隊首次在同一屆奧運取得兩面金牌佳績，並連續兩屆奧運贏得獎牌，全港市民感到鼓舞和自豪，讚揚運動員在艱苦訓練中克服重重困難，有幾位更曾經歷嚴重傷患，但他們都沒有放棄，展現香港運動員自強不息、不畏艱辛、不屈不撓的精神，感動全港市民。李家超感謝教練和醫療團隊一直默默付出努力，讓運動員全心全意地在競賽場上拼搏。

李家超說香港體育界不斷湧現新秀，很高興見到 18歲小將心悅，年紀輕輕的她已經代表香港出賽奧運，相信在泳隊透過經驗傳承會不斷進步、再創佳績。(李家超FB)

望何詩蓓、江旻憓繼續朝自己目標努力

李家超再次恭喜何詩蓓和江旻憓在巴黎奧運會取得佳績，希望她們繼續朝著自己的目標努力，為年輕一代樹立榜樣。他說香港體育界不斷湧現新秀，很高興見到18歲小將心悅，年紀輕輕已經代表香港出賽奧運，相信在泳隊透過經驗傳承會不斷進步、再創佳績。

李家超說香港乒乓球隊在巴黎奧運的比賽過程並不輕鬆，但他們的努力和精神，已經讓全香港的市民為之感動，他們在賽場上展現出的毅力、技巧和團隊精神，都是我們學習的榜樣。(李家超FB)

李家超說帆船、滑浪風帆和單車多位首次出賽奧運的選手聚首一堂，他十分看好他們未來，期望香港體育界青出於藍而勝於藍。(李家超FB)