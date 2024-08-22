自由黨調查：逾6成人支持中西醫協作　倡中西醫病歷互通提高效率

自由黨今天（22日）發布一項調查，發現逾6成受訪者支持中西醫協作，建議政府推動中西醫電子健康紀錄完全互通，令到先求助西醫的病人，轉去看中醫時可以提高治療成效，更可減輕求診費用。



自由黨一項調查發現，逾6成受訪者支持中西醫協作，建議政府推動中西醫電子健康紀錄完全互通。（何夏怡攝）

自由黨一項調查發現，逾6成受訪者支持中西醫協作，建議政府推動中西醫電子健康紀錄完全互通。（何夏怡攝）

自由黨調查：逾6成受訪者支持中西醫協作

自由黨7至8月以電話訪問2043人，當中8成受訪者曾接受中、西醫診症，部分人會先看西醫，再看中醫，逾6成受訪者支持中西醫協作。本身是自由黨西貢區議員的註冊中醫師李嘉欣認為，由於中西醫的電子健康紀錄並非完全互通，影響治療成效，「假設一個因踝關節損傷的病患，先求助西醫，但對專有名詞不熟悉，轉去中醫時較難準確闡述病情」，推動電子健康紀錄互通，可以提升治療效率，減輕病人求診費。

自由黨一項調查發現，逾6成受訪者支持中西醫協作，建議政府推動中西醫電子健康紀錄完全互通。（何夏怡攝）

自由黨立法會議員易志明說，本港醫護短缺，雖然港府已放寬限制引入更多海外醫生，但醫療人手仍與其他先進國家有差距，相信加強中西醫協作有助紓緩情況。

趙志輝倡中西醫專科合作治療

推動中西醫協作不單是病歷互通，還要在專科醫療著手。自由黨成員、家庭醫學專科醫生趙志輝舉例中西醫可以在糖尿病、腸胃病、精神健康、腫瘤等疾病治療上合作，不過要達至最佳的效果，需要門診和住院服務配合，公私營亦要協作。

自由黨一項調查發現，逾6成受訪者支持中西醫協作，建議政府推動中西醫電子健康紀錄完全互通。（何夏怡攝）

倡「一西醫、一中醫理念」

政府去年推出為期三年的「慢性疾病共治先導計劃」，提供糖尿病及高血壓篩查服務，幫助市民預防慢性疾病。李嘉欣認為，註冊中醫師在計劃的角色不明確，停留在「開講座」層面，呼籲善用中醫角色，如設立有政府資助的中醫門診。她又說計劃提及的「一人一家庭醫生理念」，可延伸至「一西醫、一中醫理念」，中西醫配合專業評估。