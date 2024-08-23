中小企融資專責小組成立　林健鋒：加快審批貸款令中小企起死回生

本月初，經民聯聯同地產代理界向金融管理局反映中小企融資困難、銀行收緊按揭貸款，金管局今日（23日）聯同銀行公會及三家發鈔銀行，宣布成立中小企融資專責小組，理順上述問題。



金管局總裁余偉文稱，中小企融資專責小組有3大工作重點，一、以個案方式審視中小企融資困難，並向相關銀行轉介，要求專員快速處理；二、若發現問題存在共通性，業界會協議共同做法；三、加強與銀行、工商界的溝通。



金管局總裁余偉文稱，經確認，三大發鈔銀行承諾不改變其中小企信貸風險胃納措施，若客戶能按時還款，就不會無理要求call loan，早前9項措施亦會繼續。（資料圖片）

三大發鈔銀行：按時還款就不會call loan

余偉文指，此前推出9項措施支持中小企，特別是不要求按時供款按揭客戶提前還款，及不會單純因為抵押品價值變化而調整額度，一旦調整信貸額度給予客戶最少6個月過渡期。經確認，三大發鈔銀行滙豐、中銀和渣打，承諾不改變其中小企信貸風險胃納措施，若客戶能按時還款，就不會無理要求提早還款（call loan），早前9項措施亦會繼續。

經民聯表示，支持該小組盡快展開工作，並期望上述機制能有效貫徹落實，讓銀行在維持有效風險管理之下，工商業界尤其是中小企的合理融資需求獲得正視。

在樓宇按揭貸款方面，三大發鈔銀行今天亦表明，若準業主交齊必需文件，會於兩周內回覆按揭審批結果。經民聯稱，期望有關做法能成為銀行業界的服務標準，讓有意置業人士能夠在合理時間之內獲悉貸款是否獲批，最大程度消除按揭「上會」的不確定性，加強市民置業安居的信心促進本港經濟和樓市健康發展。

8月9日，經民聯與地產代理業界向金管局反映經營苦況，林健鋒在記者會上感觸落淚。（陳葦慈攝）

林健鋒：銀行快審批貸款可令中小企「起死回生」

早前經民聯副主席、立法會議員林健鋒在記者會落淚，稱憂心地產代理界經營苦況。就金管局公布成立「中小企融資專責小組」，他表示支持，並形容中小企面對資金周轉問題，就好像「熱鍋上的螞蟻」。他續指，若向銀行貸款時可以快些得到審批，銀行對中小企「開綠燈」，對企業做生意、解決燃眉之急十分重要，甚至可以令中小企「起死回生」。

經民聯促請特區政府重推「百分百擔保特惠貸款」及「還息不還本」計劃。（資料圖片）

經民聯促重推「百分百擔保特惠貸款」及「還息不還本」計劃

經民聯認為，隨住美國聯儲局減息在望，利率高企對本港經濟及各行各業帶來的壓力有機會得以紓緩，目前正值經濟邁向復甦的關鍵時刻。經民聯促請特區政府重推「百分百擔保特惠貸款」及「還息不還本」計劃，協助本港企業尤其中小企改善現金流，推動業務升級轉型。