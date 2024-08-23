李家超晤吉布提總理　冀加強交流開拓更多商機

行政長官李家超今日（23日）與訪港的吉布提總理卡米勒會面，就共同關注的議題交換意見。李家超指，香港和吉布提具潛力發展更緊密的經貿關係，期待未來與吉布提政府加強交流，為兩地企業開拓更多商機。



李家超（右）今日（八月二十三日）在禮賓府與到訪香港的吉布提總理卡米勒（左）會面。（政府新聞處）

李家超表示，香港在「一國兩制」下擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，是世界上唯一同時擁有中國優勢和國際優勢的城市。香港作為主要國際金融中心和全球最大離岸人民幣業務中心，是「一帶一路」企業和項目籌集資金的理想地，能夠為吉布提和其他非洲國家的經濟發展和合作作出貢獻。

商務及經濟發展局副局長陳百里博士和「一帶一路」專員何力治亦有出席。

另外，共享基金會主席、全國政協副主席梁振英亦與卡米勒會面，對方理高度讚揚共享基金會在吉布提開展的「消除白內障致盲項目」，在促進中吉民心相通發揮重要作用。

梁振英與卡米勒，就共享基金會在吉布提的醫療人道救援項目及中吉兩國醫療衞生合作進行深入交流。梁振英表示，基金會在當地完成超過3,000宗免費手術，手術效果良好。共享基金會的項目是中吉兩國民心相通的重要橋樑，並為香港青年人提供參與人道救援及民間外交的寶貴機會。

共享基金會團隊今年4月在吉布提考察，梁振英到社區探訪復明病人及視察當地登革熱情況，基金會亦將與吉布提政府在登革熱防控工作中更緊密地合作。